Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Luego de sufrir una obstrucción coronaria por la que tuvieron que colocarle dos stents por medio de una cinecoronariografía, Mirtha Legrand permanecía hoy internada en la unidad coronaria del sanatorio porteño Mater Dei, en el cuarto piso de la institución ubicada sobre la calle San Martín de Tours al 2900, y sobre quien el nuevo parte médico asegura que "evoluciona favorablemente" aunque continuará hospitalizada.

La conductora televisiva todavía no está lista para regresar a su hogar, ya que un procedimiento como al que se sometió implica un mínimo de 48 horas de internación, para tener un estricto monitoreo del equipo médico. Por este motivo depende de cómo pase este viernes y el sábado para recibir el alta.

Desde que se descompensó, la acompañan su hija, Marcela Tinayre, y su nieta, Juana Viale, mientras que su nieta Nacho, quien estaba de vacaciones en Estados Unidos está haciendo todo lo posible para regresar pronto al país y estar junto a su abuela.

El malestar de Mirtha comenzó el miércoles a la noche y al ver que con el paso de las horas su cuadro no mejoraba, el jueves por la mañana llamó a su médico para que la fuera a ver a su departamento de Avenida Del Libertador. Luego de realizarse una serie de pruebas, el profesional consideró que era necesario que la conductora se dirigiera al Mater Dei para hacer estudios de mayor complejidad.

Así fue como fue trasladada en ambulancia, a la que se subió caminando, para ser atendida en servicio de cardiología y finalmente a las 17hs. la intervinieron quirúrgicamente. Pero más allá de sus dolores, la diva mantuvo el buen ánimo y estuvo al tanto del cariño de su público, algo que siempre la reconforta. Por otro lado, luego de que trascendió la noticia, el sanatorio se revolucionó porque mucha gente la quería ver.

Cabe recordar que desde que inició la pandemia, la diva se resguardó en su hogar para cumplir con las medidas de prevención contra el contagios de COVID-19 y cuidar su salud, ya que a forma parte del grupo de riesgo. Juana tomó su lugar y aunque al principio estaba todo dado para que Mirtha regresara tras completar el esquema de vacunación contra el virus, luego de recibir las dos dosis de Sputnik V decidió tomarse más días porque tenía miedo.

Finalmente, el 28 de agosto reapareció en la pantalla de Canal 13 para reemplazar a Juanita, quien debía cumplir con la cuarentena luego de su viaje a París. "Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", manifestó la animadora. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: 'Doctor, quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.