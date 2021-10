El GagoGate está que arde: las tres famosas con las que Gago tuvo un romance

La noticia de la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko fue una bomba. No por la ruptura en sí, sino por los detalles que se ventilaron, los cuales aseguran que la ex tenista encontró al entrenador y ex jugador en la cama con una de sus mejores amigas. Es por eso que el GagoGate está que arde y día a día se van conociendo detalles de una relación que terminó tras la denuncia de infidelidad.

Mientras Gago ya estaría viviendo con Verónica Lafitte (vea https://www.eldia.com/nota/2021-9-30-9-32-0-gagogate-quien-es-veronica-laffitte-la-ex-amiga-de-dulko-a-quien-encontro-en-la-cama-con-su-marido-espectaculos), la apuntada como la "tercera en discordia", y Dulko se mostró en las redes sociales para dar cuenta de su estado emocional (vea https://www.eldia.com/nota/2021-9-30-12-22-0-dulko-se-mostro-por-primera-vez-tras-explotar-la-escandalosa-separacion-de-gago-espectaculos), en los programas de chimento siguen ofreciendo más datos del explosivo caso farandulesco. Y ahora revelaron quiénes fueron las tres famosas con las que tuvo un romance.

Una de ellas fue Silvina Luna. Si bien se trató de una relación muy corta, los allegados a la pareja aseguraron que hubo mucha química entre ellos. El abrupto final tuvo que ver con que ella lo atrapó hablando con otra mujer y fue motivo más que suficiente para finalizar el noviazgo. ¿Quién era esa mujer? Tiempo después se conoció que se trataba de la actriz Micaela Vázquez.

Fue a partir de allí que Gago y Vázquez empezaron a salir. Y como la cosa venían tan bien hasta se presentaron en las familias de cada uno. La relación duró 4 años y por los rumores de una nueva infidelidad voló todo por los aires.

Luli Fernández es otro de los romances que se le conocieron al ex futbolista. La modelo había contado tiempo atrás que "al principio no tuve prejuicios respecto a él, pero a medida que lo fui conociendo me di cuenta de que era un mujeriego. Eso fue rápido por suerte y entonces le mandé un mail explicándole la verdad: yo soy otro tipo de mujer y no quiero alguien así para mí. Ahí se terminó todo".

LEA TAMBIÉN Dulko se mostró por primera vez tras explotar la escandalosa separación de Gago

De esta forma, con Dulko sería la cuarta relación que termina por engaños amorosos, al menos los que se ventilaron. En este nuevo escándalo apareció Verónica, amiga íntima de la extenista dado que sus hijos iban el mismo colegio. Incluso se reveló que la supuesta "tercera en discordia" vivió un tenso momento en la puerta de la institución educativa, lo que la motivó a abandonar “el chat de WhatsApp de mamis” que compartía con Gisela.

“Él (por Gago) le fue infiel con su mejor amiga, y ese grupo de amigos pertenecía a papis del colegio”, contó este lunes Cinthia Fernández en "Los ángeles de la mañana" que se emite por El Trece. El hecho de que los hijos de Gisela compartieran colegio con los hijos de Verónica motivó a la tenista a cambiar a los niños de escuela. La mediática contó: “Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”. Además aseguró que Laffitte “puso en privado” todas sus redes sociales en cuanto comenzó a hacerse pública la historia.

Cabe recordar que la relación de Dulko y Gago comenzó en 2009, cuando se encontraron en un evento deportivo en Europa. Los propios protagonistas revelaron que se trató de "amor a primera vista". Más tarde se casaron y tuvieron tres hijos, pero ahora atraviesan la etapa más dura: el divorcio.