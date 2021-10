Decodificador de sueños: cuatro técnicas para lograr sueños lúcidos con la mente

"La vida es sueño y los sueños, sueños son" escribió Calderón de la Barca en su obra estrenada en 1635, perteneciente al movimiento literario barroco . Por estos días, en esta coyuntura, e interpelados por nuestros sueños, nada puede resultar tan interesante. Ahora, con apenas cuatro técnicas podemos inducir un sueño lúcido solo con nuestra mente, según lo indica un decodificador de sueños.

Claro está que estamos inconscientes cuando soñamos normalmente podemos sentir que nuestros sueños se apoderan de nosotros sin secretos y ningún poder propio.

Pero el fenómeno de los sueños lúcidos se presenta de manera diametralmente opuesta: nosotros nos apoderamos de los sueños y dirigimos los resultados finales. Cuesta creerlo, pero es posible, si bien no resulta sencillo, existen algunas técnicas de inducción de sueños lúcidos que pueden ayudarnos a palpar esta nueva realidad.

Primeramente, vale la pena señalar que los sueños lúcidos pueden ser esquivos y no tienen nada de mágico. “A pesar de toda la mística, los sueños lúcidos son algo completamente natural que todos somos capaces de hacer”, afirma la decodificadora de sueños Theresa Cheung , desde donde inspiró su libro, The Dream Dictionary From A to Z (El diccionario de sueños de la A a la Z)

Un par de las técnicas de sueño lúcido más populares, las técnicas de "Inducción a la memoria de sueños lúcidos" (MILD) y "Sueño lúcido iniciado por los sentidos" (SSILD), resultaron exitosas (a una tasa de casi 17 por ciento) en un estudio de 2020 de 355 personas analizan diferentes estrategias de lucidez durante un período de dos semanas. Mientras que el primero implica establecer la intención de experimentar un sueño lúcido al decir algo como: "La próxima vez que esté soñando, recordaré que estoy soñando", el segundo implica cambiar su atención a las imágenes, los sonidos y las sensaciones físicas inmediatamente antes. de quedarnos dormidos.

Asimismo, ambas técnicas utilizadas en el estudio se practicaron junto con una tercera estrategia llamada "Wake Back to Bed", lo que significa que los participantes se despertaron en sus camas después de cinco horas de sueño y practicaron cualquiera de los enfoques, para luego volverse a dormir.

"La idea aquí es que es más probable que tengamos un sueño lúcido después de regresar a la cama porque el cerebro nos empuja directamente al sueño REM, la etapa más asociada con los sueños", aseguran los especialistas.

Asi, es importante conocer cuatro consejos para ejercitar y poder tener la mentalidad adecuada para vivir un sueño lúcido:

A. Llevemos un diario de sueños.

"Tratar de experimentar sueños lúcidos antes de que podamos recordar los sueños, es como aprender a correr antes de que podamos caminar", dice la decodificadora de sueños Cheung, por lo que recomienda desarrollar una práctica regular de registrar todo lo que podamos recordar sobre un sueño al despertar. Esto nos ayudará a estar más en contacto mentalmente con los sueños, y así pensarlos con más frecuencia.

B. Buscar símbolos en nuestros sueños.

“Siempre digo que el mejor decodificador de sueños es uno mismo”, dice Cheung. "La mente de ensueño usa a otras personas, lugares y cosas para enseñarnos algo sobre nuestra persona". Por ejemplo, cuando soñamos con nuestra madre o con una amiga, podemos considerar cómo nos estamos cuidando o bien si somos una buena amiga para una misma. De todas maneras, no debemos olvidarnos que a medida que se vuelva más consciente de lo que nuestros sueños intentan decirnos , seremos cada vez más capaz de interactuar con ellos en tiempo real.

C. Ser más consciente durante el día.

Más conciencia mientras estamos despiertos, puede generar más conciencia mientras estamos dormidos, dice Cheung. "Sabemos que los sueños son una continuación de nuestra vida de vigilia en un lenguaje simbólico y psicológico". Por lo tanto, si estamos observando y notando nuestro entorno repetidamente mientras estamos despiertos utilizando lo que Cheung llama mini "controles de la realidad", preguntándonos a lo largo del día: "¿Estoy despierto o esto es un sueño?", También tendremos más probabilidades de ser conscientes de un sueño cada vez que ocurre, afirma la decodificadora de sueños.

D. Participar en medios fantásticos.

Al igual que los sueños, los mundos de fantasía representados en películas, programas de televisión y videojuegos reflejan realidades alternativas, donde las reglas restrictivas del universo, como la lógica y la física dejan de aplicarse. Comprometerse con este tipo de medios es más probable que despierte nuestra imaginación y creatividad de una manera que puede ser tan transportadora como un sueño lúcido, dice Cheung: “Cuando nos sumergimos en la realidad alternativa de un videojuego, esencialmente estamos practicando el estado de sueño ".

Toda la guía anterior nos ayudará a ubicarnos en el espacio mental adecuado para un sueño lúcido, pero si uno no llega de forma natural, no hay que perder las esperanzas. Se puede probar con las siguientes cuatro técnicas para lograr un sueño lúcido:

1. Establecer una intención.

Podemos adaptar el elemento central del enfoque MILD mencionado anteriormente sin tener que emparejarlo con una alarma programada a mitad de la noche, señala Cheung. Para hacerlo, solo debemos establecer la intención de tener un sueño lúcido en cualquier momento del día, enmarcado como una nota para nuestro yo futuro. Es como decir: "Tengo que recordar a las 3:00 P. M. para volver a mi casa y pasear a mi perro". La idea es decirle a tu cerebro lo que queremos que haga, tal como a menudo establecemos recordatorios para otras cosas en nuestra vida.

2. Aprovechemos los sentidos antes de irnos a dormir.

De manera similar, podemos usar ciertas partes del enfoque SSILD basado en los sentidos ya mencionados, pero sin tener que hacerlo a media noche. Cuando nos acostamos y cerramos los ojos, Cheung sugiere enfocarnos en cualquier imagen o color que podamos ver detrás de los párpados y luego bajar, recorriendo las sensaciones de cada parte del cuerpo hasta dormirnos. Así, nos ayudamos a retener la conciencia, incluso cuando pasamos a la inconsciencia del sueño.

3. Anticiparnos a la lucidez, para que no te despertemos cuando suceda.

Uno de los mayores obstáculos para lograr la extensión total de un sueño lúcido es despertarse justo antes de que realmente se ponga en marcha. “Cuando vemos algo fantástico como un dinosaurio, pensamos, 'Eso no puede ser real', por lo que nos catapultamos a nosotros mismos para despertarnos, pero si podemos confiar y abrazarlo, tendremos una mejor experiencia.

4. Quedarnos quietos durante unos segundos al despertar.

El cerebro se encuentra en un lugar receptivo justo después de despertarnos, por lo que normalmente podemos recordar los sueños con algunos detalles al despertar y nos olvidamos unos minutos después. Como tal, una de las mejores maneras de adoptar esa receptividad es mantener los ojos cerrados cuando nos despertamos por primera vez de cualquier sueño y quedarnos quietos por un momento.

"Cualquier movimiento físico nos devuelve al mundo consciente, pero si nos quedamos quietos durante 90 segundos con los ojos cerrados, eso es lo más cerca posible del estado de sueño", dice Cheung. "Después nos relajamos, vemos qué imágenes nos llegan, y las escríbimos de manera inmediata. Incorporada esta práctica, será cada vez más probable que regresemos a ese semi estado de conciencia en el sueño y lograr un sueño lúcido como resultado.