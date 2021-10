Blooper y risas entre Florencia Peña y Víctor Laplace

Flor Peña vivió un inesperado y divertido momento al aire con Víctor Laplace. Todo sucedió este jueves al mediodía cuando la conductora de Flor de Equipo se dispuso a presentarlo, pero el actor de 78 años insólitamente tardaba en aparecer.

“Lo vamos a recibir. Yo laburé mucho con él, es un actor genial y muy divertido. Con nosotros, Víctor Laplace”, anunció Peña, mientras se escuchaban los aplausos de todo el estudio. Pero el invitado no aparecía. “Víctor, ¿está entrando? No está Víctor”, se preguntaba al tiempo que miraba para todos lados sin entender lo que sucedía, mientras que el resto de los panelistas lo llamaban sin parar entre risas y cargadas.



“No está Víctor, pará, no sé, ¿me quieren hacer preguntas a mí?”, dijo Flor, muy suelta y casi a las carcajadas, cuando agregó: “Chicos, está chequeado esto de que uno presenta a un invitado y el invitado no entra?” Así, luego de un prolongado instante, en un momento la cámara enfocó a Laplace, que se acercaba al estudio un poco desorientado, mientras Marcelo Polino lo saludaba con un abrazo y la conductora seguía a las risas.

Acto seguido, llego el abrazo amistoso con la anfitriona y entonces el invitado comenzó a elogiarla, colocándose increíblemente de espaldas a la cámara, a lo que Peña, en tono otra vez muy divertido, le señaló : “Para allá, mira la cámara, hoy estás perdido”. Agregando: “Esta de que te haya presentado y no estés, va a pasar una de las anécdotas más lindas”.

En medio del clima desopilante, la ex de Casados con hijos, le pidió a su invitado “dale con un número de zapateo ya, te lo pido”, le dijo Flor a Laplace, quien le cumplió el pedido con mucho humor. “Te digo que nos han pasado cosas, pero que no entre el invitado y que la productora salga para allá a buscarte cuando el invitado tiene que entrar de allá, nunca”, expresó sin poder parar de reírse. A modo de justificarse, y siempre en tono chistoso, el actor explicó: “Pero me estaban agarrando de allí porque me querían meter para otro programa porque les fallo no sé quién y me agarraron a mí, ‘¿vos podés creer?’”.