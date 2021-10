Quién es Bautista Kociubinski: el séptimo juvenil debutante en el ciclo de Zielinski

El encuentro del viernes pasado ante Platense no quedará en la memoria de muchos hinchas de Estudiantes. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski no tuvo su mejor noche, no logró ganar en su casa, algo que le viene costando, y terminó perdiendo puntos importantes en la carrera por la clasificación a las copas internacionales ante un rival a priori accesible.

Sin embargo, para uno de los protagonistas Albirrojos, el cruce con el Calamar quedará marcado a fuego por tratarse de un estreno profesional con el cual soñó desde sus primeros pasos en el Jardín de la institución, 17 años atrás.

A los 38 minutos del segundo tiempo, el Ruso mandó a la cancha a Bautista Kociubinski, volante de contención y el séptimo juvenil en debutar en la Primera desde el inicio de su ciclo, tras lo hecho por Bruno Valdez, Deian Verón, Jerónimo Pourtau, Franco Zapiola, Nicolás Palavecino y Ezequiel Naya.

Diestro, de buena técnica por su pasado como enganche y uno de los principales referentes en el gran momento de la Reserva Pincha (líder invicto del certamen), esos pocos minutos no le hicieron justicia a un jugador que despierta esperanza de cara a futuro y que, tal cual afirmaron quienes lo conocen desde hace tiempo, “tiene una cabeza por encima de la media”.

TODA UNA VIDA EN EL CLUB, ARRAIGADA A LOS COLORES

El mediano de tres hermanos, Bautista fue el único que se inclinó por la redonda. A diferencia de Gervasio y Juan Pablo, ambos dedicados al rugby, mamó de muy chico el deseo de jugar al fútbol, primero como diversión y después como una chance concreta de dedicarse de lleno y realizar una carrera.

A los 3 años ya iba al Jardín del León, y dos más tarde comenzó a jugar en el Club, cuando arrancó en directamente en la Escuelita Albirroja.

“Hizo Jardín y Primaria en Estudiantes. Y ya después pasó al Colegio de Jugadores, una vez en etapa de Juveniles”, destacó Martín Gaimaro, quien lo tuvo en Séptima División y generó un estrecho vínculo que al día de hoy aún se sostiene, situación que se repite incluso con jugadores que ya triunfan en Europa.

“Era el capitán de aquel equipo. Siempre mantuve una relación especial de técnico a jugador con él, que con los años siguió”, manifestó Gaimaro. “Era un chico muy curioso por querer saber qué se sentía ser un jugador profesional. Hablábamos del estudio y de la chance de poder hacer las dos cosas”, agregó. “Muy curioso a pesar de la edad, queriendo siempre mejorar. Muy inteligente”, remarcó quien sigue al frente de la Séptima División Albirroja.

Al igual que sucede con la mayoría de los jugadores en etapas formativas, pasó por varias posiciones, mostrando no sólo una aceitada técnica individual, sino la capacidad de adaptación, una de sus virtudes.

“Con nosotros jugaba de enganche, de interno, de doble cinco. Muy inteligente y muy técnico. Se estuvo preparando toda su vida y su formación para ser profesional”, remarcó Gaimaro.

“Es hincha del Club, de City Bell. La mamá es profesora de Inglés ahí en el Colegio, por lo que hay una gran identificación con el Club. Eso es él como persona”, agregó el DT. “Además está recibido de Coaching Ontológico. Y como jugador de fútbol, por su inteligencia es que se pudo adaptar a jugar de central también. Teniendo el campo de frente, como volante central, es como más cómodo se siente y más rinde. Tiene un futuro impresionante. Ojalá que sea primero acá con nuestro Club”, concluyó quien sigue de cerca la evolución de Kociubinski, ya como uno más del plante profesional.

En la Copa América 2019, siendo sparring de la Selección / Instagram

AQUEL 2019: CAMPEÓN Y SPARRING DE MESSI

Pese a que nunca se olvidará del 2021 por la firma de su primer contrato y el ansiado el debut, dos años atrás Bautista Kociubinski vivió momentos igual de inolvidables.

Fue campeón en Quinta, con Maximiliano Marquestaut como DT, y lo pudo festejar junto a todo el plantel en el regreso oficial a UNO, minutos antes del partido frente a Atlético Tucumán que terminó 1 a 1.

“Lo tuve en Quinta en aquel año”, recordó Marquestaut, quien luego lo describió: “Más allá de las condiciones técnicas que tiene y la capacidad para jugar en distintos puestos, es una excelente persona, con una capacidad de aprendizaje increíble, y una cabeza que siempre va para adelante. Es súper positivo”, completó.

Además, su buen pasar le significó ser elegido como uno de los sparrings que acompañó a la Selección Argentina a la Copa América disputada en aquel año en Brasil, por lo que compartió prácticas nada más ni nada menos que con Lionel Messi.

“En el primer entrenamiento me tocó entrar en un reducido con él. Yo estaba muy nervioso, se la quería dar a él nomás. Muchas veces, por la jugada no se la tenía que dar. Y a veces, por dársela sin razón, la terminé perdiendo. Lo único que quería era tirar una pared con él”, comentaría tras esa experiencia al sitio Inferiores Platenses.

Lo cierto es que poco a poco y escalón tras escalón se ganó la chance de comenzar a ser considerado para la Primera División. La misma en la que ahora intentará, tal cual lo hizo siempre, aprender, crecer personal y futbolísticamente, y sumar lo suyo.