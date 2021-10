Ocurrencias: crecieron los casamientos y crecieron los divorcios

La estadística amorosa registra hoy un furor casamentero que le ha devuelto lustre a la zamarreada institución matrimonial. Tras la cuarentena, muchas parejas han recuperado fechas y deseos. No quedan turnos en registros ni en salones de fiesta. Hay novios que se apuran porque se les hizo muy larga la soltería y amores perseverantes que desafiaron el tiempo y la distancia. Pero también los divorcios han crecido un 15 por ciento más.

¿Razones? Además de las de siempre, la convivencia obligada ha potenciado las molestias hogareñas. La cercanía por decreto puede revelar crudamente la intimidad y sus desperfectos Y si no se tramitan más divorcios es porque separarse es tan desgastante y costoso que muchos eligen una convivencia frágil antes que una separación definitiva. La campaña lo refleja: en Todos y en Juntos, hay más tregua que reconciliaciones. Fernando Savater escribió que “tal como la política, el amor es también ardiente y sucio pero imprescindible para el mantenimiento de la sociedad. El amor no es nada de lo que hay que ser: no es objetivo ni desinteresado ni equilibrado ni renunciativo”. Como el alma de los políticos, es insaciable y egoísta. Y desde su arbitrariedad, cautiva y conquista.

La racha de casorios y separaciones le ha dado auge a los sitios destinados a facilitar conquistas y rupturas. Es un fenómeno de recomposición que de alguna manera equilibra los tantos y muestra la verdadera identidad de un sentimiento frenético y huidizo. El amor siempre transcurre entre cargas y descargas, entre bienvenidas y alejamientos. Excita mucho cuando llega y excita más cuando se va. Desde el primer beso hasta la última audiencia hay que recorrer un camino sinuoso de ilusiones, pérdidas y rencores.

Como dijo Julien Cracq, “¡Ay, amor, que naces de nada y mueres de todo”. La ciencia no sólo pudo registrar ese cachetazo a través de la melancolía, sino que ahora comprobó que los abandonados dejan huellas de dolor en su cuerpo, y que enfermedades o síntomas son los vestigios de esas pasiones que apostaron a todo y se quedaron sin nada. Hoy existe un portal que tramita consuelos y busca que el adiós angustie menos. En la autopista infinita de internet funciona un sitio llamado The Breakup Shop (La Tienda de las Rupturas) que le facilita al desamorado la mejor manera de romper la pareja sin herir demasiado al otro. Es un grupo que provee alivios y se encarga de auxiliar a los que quieren terminar con ese vínculo, pero no saben cómo hacerlo. Esta suerte de tercerización de las excusas ofrece mensajeros amables capaces de saber llevarle al otro/a la mala noticia de que aquello que fue, ya no será más. La ayuda está tarifada: despedirse por medio de un mail (10 dólares), con una carta (20) o una llamada (30 dólares). Y los más gastadores (80 dólares) disponen de un mensaje más cálido y cariñoso, acompañado con chocolates y frases, un souvenir galante que pretende restarle amargura a la narrativa dolorosa de todo final. El sitio por supuesto no sólo adopta buenos modales. También le ofrece el abonado un catálogo de pretextos y la chance de poder elegir frases inspiradas en tiempos de confusión y desoriente. Sin querer, a los dos le acaba enseñando que el amor, como el otoño, cuando empieza a deshojarse no para hasta el final.

Hace diez años la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio sobre la depresión, entrevistando a 89.037 ciudadanos de 18 países. Descubrieron que estar separado o divorciado aumenta el riesgo de sufrir depresiones agudas, mientras que ser viudo o viuda tiene menos influencia. Un dato sorprendente que a la española Rosa Montero la invitó a preguntarse: ¿qué les falta a los separados que no les falta a los viudos? ¿Si los dos sufren de ausencia, por qué la muerte se soporta más que el abandono? La ciencia y los románticos coinciden que nada duele tanto como dejar de ser querido. Frente a eso, no sirve ni sustitutos ni drogas ni mudanzas. Como dice el poeta Kavafis: “La ciudad siempre es la misma/ Otra no busques / —no la hay—, / ni caminos ni barco para ti. / La vida que aquí perdiste / la has destruido en toda la tierra”.