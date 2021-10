Tristeza en el Parque Pereyra por reiterados incendios intencionales

Un enorme eucalipto fue prendido fuego esta mañana en el predio del Parque Pereyra Iraola, en las inmediaciones de la escuela de formación de policías Juan Vucetich. Según denunciaron cuidadores, no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y además se trata de un ejemplar que hace aproximadamente un mes tuvo que ser derribado producto de un incendio intencional.

Según las primeras informaciones, la caída del ejemplar ocurrió hace casi un mes cuando desconocidos causaron un incendio sobre su base. Hugo Mangudo, a cargo del cuidado del Parque, aseguró al ser consultado por este medio que "tuvimos que cortarlo porque luego del incendio, que suponemos fue intencional, quedó con la corteza muy delgada y con riesgo de caerse y causar daños a los visitantes".

"Esto nos causó una tristeza enorme porque acá trabajamos todos los días para cuidar los árboles y esta vez nos tocó tirar uno para evitar daños mayores y cuidar a los visitantes. Después de ser incendiado quedó en un muy mal estado y podría venirse abajo", sostuvo.

No obstante, esta mañana, con el árbol caído, volvieron a prenderlo fuego y una vez más tuvo que intervenir el personal para evitar que el fuego se extendiera sobre el enorme tronco.

"El nuevo incendio fue detectado por cuidadores del Ministerio de Desarrollo Agrario. Por suerte pudieron intervenir y sofocar el fuego. Pero se trata de otro incendio intencional. Aquí en el Parque hay carteles para que no se prenda fuego en ninguna parte. Pero lamentablemente hay gente que no toma conciencia.

"No hizo falta participación de bomberos, ya que después de batallar media hora contra el fuego, los trabajadores lograron apagarlo", se informó.