Fuerte polémica por los viajes de egresados gratis que promueve Kicillof

Los viajes de egresados “gratis” que anunció Axel Kicillof para estudiantes secundarios, dispararon la polémica. La medida fue cuestionada por distintos sectores de la oposición que la tildaron de “electoralista”. Pero en el medio de los cruces, la salió a defender con críticas al macrismo incluidas- la vicepresidenta Cristina Kirchner, además del propio gobernador y funcionarios nacionales y bonaerenses.

En plena campaña electoral desde Villa Gesell, Kicillof anunció que la Provincia financiará hasta 30 mil pesos por estudiante para que realicen el viaje de fin de curso a localidades de la Provincia durante los meses de febrero, marzo y abril. Y lo justificó, entre otras cuestiones, en la necesidad de apuntalar al sector turístico duramente afectado por la pandemia.

Tras el anuncio de la medida, la oposición salió con los tapones de punta. “Con esa plata podrían haber comprado 150.000 computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes o podrían haber construido 28 escuelas secundarias”, disparó el candidato a diputado nacional de Juntos. Diego Santilli. Y añadió: “Los bonaerenses y los argentinos quieren un cambio de rumbo. Es espantoso el espectáculo que estamos viendo en estas últimas semanas, donde se regalan heladeras y bicicletas. De la noche a la mañana se terminó la pandemia. Hicieron un acto hace pocos días de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen, y ahora regalan viajes de egresados”.

“Están subestimando a la sociedad argentina y bonaerense creyendo que va a influir en el voto. Ese no es el camino. No hipotequemos el futuro de los bonaerenses y de los argentinos”, concluyó Santilli.

El dirigente cercano a Patricia Bullrich y además candidato a diputado nacional de Juntos, Gerardo Millman, escribió en su cuenta de Twitter. “Viajes de egresados gratis en la misma Provincia en la que 7 de cada 10 chicos son pobres. Falta pan y sobra circo”, sostuvo.

También se sumó a las críticas el senador nacional Esteban Bullrich. “Mientras los comedores populares no dan abasto, el gobernador Kicillof se burla de todas las familias bonaerenses que sufren hambre, dolor y miseria. No escucharon, no ven, no sienten”, indicó.

Facundo Manes salió a cuestionar la medida al hacer referencia a la inversión de 100 millones de euros en un plan de salud mental en España. “Y acá rifamos viajes de egresados”, comparó.

Cristina Kirchner fue la abanderada de la defensa oficial de la medida adoptada por la Provincia. “Cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vio pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco”, apuntó la vicepresidenta.

Y en ese sentido agregó: “Ahora si Axel (Kicillof) subsidia con 30 mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA (provincia de Buenos Aires), medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la provincia, eso sí es ‘un regalo’ andaaaa…”.

El propio Kicillof admitió que la decisión de disponer viajes de egresados gratis levantó polémica, pero salió a justificarla. “El propósito de la medida, que generó mucha polémica, es generar trabajo y actividad. Esto mueve la economía de las ciudades y los pueblos. Es una medida encaminada a apuntalar a los sectores más afectados”, dijo. Y añadió: “Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales. Nosotros preferimos que (la reactivación del sector) sea dando trabajo con un subsidio directo. Va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios”.

En tanto, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que el anuncio de viajes de egresados gratis que formuló Kicillof es “una estrategia política válida” y forma parte de la “política educativa” que lleva adelante el Gobierno nacional.

“El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando, hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela”, dijo el titular de la cartera educativa.

Por su parte, el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo que con la medida anunciada “se busca dinamizar el turismo porque es un sector que la pasó muy mal”.

Costa agregó que el “turismo es una actividad con una magnitud muy grande por eso entre las medidas anunciadas está la posibilidad de financiar los viajes de egresados de los alumnos del último año en destinos bonaerenses a partir de las ofertas que hagan agencias de turismo especializadas”.

“No se está prendiendo fuego plata, ni haciendo demagogia como dicen los que opinan muy rápido y no entienden cómo son las políticas”, concluyó el funcionario.