La confesión de un femicida: “Me mandé un moco”

Iván Gómez, el joven de 23 años que era intensamente buscado por el femicidio de su amiga Lara Franco (22), en Guernica, fue detenido en Moreno, confirmaron fuentes policiales. Lo había denunciado su propia madre y su hermano contó que antes de huir le confesó “me mandé un moco”.

Gómez fue capturado el viernes en la esquina de Vieytes y La Música, localidad de Cuartel V, y quedó a disposición del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, quien subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón y se disponía a indagarlo.

Todo comenzó el jueves, cuando una mujer se presentó en la seccional 1ra. de Presidente Perón para denunciar que su hijo asesinó a su amiga en la casa en la que convivían. Según dijo, ella se acercó hasta la vivienda que los jóvenes alquilaban en la calle Virgen de Luján al 1.100, entre Néstor Kirchner y la avenida San Roque, preocupada porque no tenía noticias de Iván. Ante la falta de respuesta, supuestamente se asomó por una ventana y vio el cadáver de Lara.

A raíz de ello los efectivos se dirigieron a la vivienda y corroboraron los dichos de la mujer: la chica yacía muerta en el piso de una de las habitaciones, con al menos una herida de arma blanca en el cuello.

Gómez no estaba, por lo que personal del Grupo Táctico Operacional (GTO) comenzó a buscarlo en la zona y finalmente lo atraparon en la localidad de Moreno.

Nicolás, hermano del detenido, relató que llegó de trabajar y que el joven le comentó lo que pasó: “Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas, y que empezó una discusión y que le pegó una puñalada, pero no me lo quería decir, me dijo que se mandó un moco”. El joven explicó que su hermano le pidió que no lo entregara.

Según familiares de la víctima, la última comunicación con ella fue el martes pasado en horas de la tarde, cuando habló con su hermana. Luego, ya en la noche, vieron estados de su WhatsApp. Pero desde entonces no supieron nada más de ella. Liz, hermana de la víctima, dijo que los familiares de Gómez ya sabían del crimen “desde las siete de la tarde y recién a las diez de la noche fueron a hacer la denuncia”, y que Lara e Iván “eran amigos desde hace ocho años”. Daiana, amiga de la joven asesinada, relató que en los últimos días la joven la había llamado por teléfono para decirle que se quería ir de la casa porque Iván “la había amenazado, la había agarrado del cuello porque él quería estar con ella y ella no quería saber nada”.