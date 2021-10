Alberto Fernández volvió a cargar contra Mauricio Macri: "A la deuda le decimos que no”

Alberto Fernández volvió a centrar su discurso de campaña en el cruce con el gobierno de Mauricio Macri por la deuda con el FMI. “El ministro que tomó la deuda está en Miami brindando y nosotros negociamos con el FMI”, dijo el Presidente en un acto del Frente de Todos en Tucumán.

Mencionó a Martín Guzmán que se reunió en EEUU con el staff del Fondo para intentar avanzar en un nuevo programa que permita refinanciar la deuda con el organismo multilateral.

"A la deuda le decimos, no", afirmó el mandatario. Y continuó su discurso: "Cuando la Argentina se endeuda es la postergación del que tiene una PyME o un restaurante y no puede seguir adelante. Es la postergación del que no puede ir a la universidad o el que tiene que dejar los estudios para ir a trabajar. Eso es la deuda".

"Los 19 mil millones de dólares no los paga una entelequia que se llama Argentina, los pagan los ciudadanos y ciudadanos de acá. No podemos permitir que siga ocurriendo eso", indicó.

El presidente, además, criticó la actitud del exmandatario Mauricio Macri, quien se encuentra "brindando con los acreedores" en Miami y con el "irresponsable que contrajo la deuda que contrajimos", en referencia al exministro de Economía de la gestión de Cambiemos Nicolás Dujovne.