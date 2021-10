“Sentí miedo”: Mavys dijo que el entorno de Maradona la filmaba en la intimidad

Mavys Álvarez, la amante cubana de Diego a principios de los 2000, cuando ella tenía solo 16 años, charló con Luis Ventura y confirmó varios datos que ya había revelado, incluyendo la operación de senos que le hicieron cuando todavía era menor de edad cuando visitó nuestro país. El dato más estremecedor, sin embargo, fue que contó que el entorno de Diego la filmaba teniendo relaciones con el crack.

Álvarez se mostró agradecida con el colectivo femenino argentino por el apoyo que le brindaron desde que asentó la denuncia ante la Justicia como querellante en la la causa judicial contra el entorno de Maradona que inició la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, ante la PROTEX, el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, bajo el argumento de que podría haber existido ese delito cuando fue trasladada a la Argentina.

Ventura le preguntó si en aquellos tiempos en que la mudaron a Argentina sintió miedo: “Sí, sentí miedo de no poder controlar muchas situaciones, de no poder decidir, no me dejaban”, contestó.

El conductor le preguntó también por los videos que circulan de Maradona y ella. “¿Quiénes hacían estas filmaciones? Algunos decían que pertenecían a la inteligencia cubana, otros dicen que eran integrantes del entorno de Maradona, otros aseguran que era el propio Maradona que los mandaba a hacer”, indagó el periodista.

“En ocasiones, eran amigos de él, de los que estaban en su entorno. Pudiera ser el propio Coppola, tal vez Ferro Viera o por ahí algún otro que estuviera en ese momento. La verdad que son cosas que hoy no son muy claras para mí”, respondió ella.