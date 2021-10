Atleta con boina: el gaucho runner, de pesar 100 kilos a meter cuarto puesto en la Maratón de Buenos Aires

El pasado domingo se realizó la Maratón Internacional de Buenos Aires que tuvo como ganador al boliviano Héctor Garibay, y que también tuvo a la argentina Florencia Borelli como vencedora de la categoría femenina, en una jornada de la que participaron más de 13.000 corredores.

El cuarto lugar en las posiciones lo logró Lucas Baez, más conocido como "el gaucho runner". "No sé mucho que decir. Nunca imaginé que podía suceder pero soñar es así. A veces los sueños se pueden hacer realidad. Terminar 4to de la general de el @maratondebuenosaires y 3er Argentino en el Campeonato 2020 de Maratón fue de locos. ¡Feliz! Un premio al esfuerzo y lo luchado todos estos años. También genera una obligación y linda presión para lo que viene, escribió en sus redes sociales.

Lucas Báez tiene 32 años y todos lo conocen como el "Gaucho Runner". Corre con su boina puesta, en obvia referencia al pueblo donde nació y creció. Chacabuco, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en 2007 se fue a Capital Federal para estudiar Arquitectura. Toda su vida hizo deporte y en su pueblo se dedicaba a jugar al fútbol. Colgó los botines para mudarse, abocarse de lleno al estudio y a los cinco años se recibió de arquitecto. Un año después de recibirse, con 24, Lucas pesaba 100 kilos.

En una entrevista tiempo atrás, Baéz contaba que "fueron cinco años de no hacer nada hasta que terminé la Universidad. Me encontré con 25 kg de más. Tenía que hacer un cambio de vida. Intenté salir a correr por mi cuenta, sin mucho resultado. Después de un mes de intentarlo solo, busqué un grupo de entrenamiento y caí un día en CorrerAyuda, mi nueva gran familia, hasta el día de hoy. Con su capitán a la cabeza, Marcelo Perotti".

"La boina representa muchas cosas. La uso cruzada como boina vasca (tengo descendecia vasca) y también la uso como boina gaucha, por la región o zona donde vivo. Chacabuco, mi ciudad vive mayormente del campo. Aunque no tenga campo, me representa, soy de esa tierra. Por eso digo que representa mucho. La usé por primera vez en una carrera de trail y resultó tan divertido, la gente me alentaba: Gaucho (así es como me nombran), paisano, paisa, vasco, vasquito, “mira ese corriendo de boina”. Que de ahí en más no me la saqué más cuando corrí trail. Mucha gente que me cruzo en las carreras me reconoce por la boina. Cuando fui a correr el Maratón de Berlin, necesitaba llevar ese símbolo que me representa. En las carreras de calle 10k / 21k no la uso, me resulta más incómodo. Pero en los 42k estuvo presente. La boina celeste y blanca ya tiene 2 Majors y va por más", remarcó.qa