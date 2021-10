El temblor de El Calafate quedó registrado en el sismógrafo del Bosque: ¿lo sintieron los platenses?

Esta madrugada tembló El Calafate por un sismo de 5.5 de magnitud en la escala de Richter, que según se informó no provocó daños. Lo cierto es que algunos platense aseguraron haberlo "sentido" en nuestra ciudad.

Al WhatsApp de EL DIA llegaron mensajes esta mañana preguntando por información acerca de si La Plata había "temblado", por lo que desde la redacción se consultó a los especialistas. Algunos de los testimonios dieron cuenta de que "sentimos que se movió levemente la cama" y que "tembló el piso" casi en el mismo horario en que se registró el suceso natural en el sur argentino ya que ocurrió a las 4:55 y en La Plata se registró a las 4:59.

María Laura Rosa, Geofísica con doctorado en Sismología, y que trabaja en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, contó e EL DIA que el sismógrafo ubicado en el Bosque platense registró la actividad sísmica que tuvo epicentro en Santa Cruz. Además este diario pudo tener acceso al informe sobre el registro del sensor con la imagen que da cuenta del movimiento de la Tierra en nuestra ciudad.

"Un sismo de esta magnitud y a 2070 kilómetros de distancia no es común que se sienta en La Plata", comenzó diciendo la experta, aunque no descartó que alguna persona lo haya podido percibir. En ese sentido confirmó que el evento ocurrió y quedó registrado en nuestra ciudad "porque el instrumento es sensible".

Rosa destacó que el sismo "se originó en El Calafate, por lo que viajó la energía y la estación del Bosque la percibió y registró". Luego explicó que "este sismo se produjo por interacción de dos placas, la de Nazca, que subduce por debajo de la placa Sudamericana. En esa subducción se acumula tensión que se libera en forma de sismo". Y agregó: "La energía liberada viaja por toda la Tierra y es registrada por varias estaciones, como ocurrió con la de La Plata".

La especialista manifestó que "si bien es algo normal y las magnitudes son normales, hace tiempo que no se registraba un sismo de esa magnitud en esta región". Además contó que "las ondas tardan 4 minutos en viajar desde donde ocurrió el sismo hasta nuestra estación".

En la foto que acompaña esta nota se puede ver el registro que recolectó el observador Néstor Rossi del sensor sismológico. Allí se ven los movimientos en los tres componentes: este-oeste, norte-sur y zeta. En tanto, con la letra "o" se indica el horario en el que comenzó el foco, es decir en El Calafate, y 4 minutos después se puede apreciar el movimiento en nuestra ciudad.