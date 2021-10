Dalma Maradona habló del Cebollitas-gate y contó su experiencia en el programa de Telefe

El Cebollitas -gate sigue dando de qué hablar. Primero fue el actor Juan Yacuzzi, que protagonizó a Coqui en la tira de Telefe, quien habló de los abusos que sufrió el elenco. Más tarde le tocó al Colo (Diego Vicos), y ahora salió a contar su experiencia nada menos que Dalma Maradona.

La hija del "Diez", que interpretó a Sofía y que con ese papel -a los 10 años- hizo su debut como actriz en la TV, se refirió al tema en un encuentro con sus seguidores de una plataforma de preguntas y repuestas. Una de las inquietudes fue justamente sobre cómo vivió su paso por el programa infantil. “¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y las chicas?”, le consultaron a Dalma, y ella fue categórica: “Yo nunca viví un maltrato”.

Pese a salir al cruce de quienes sí denunciaron abusos, aclaró que "los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

También hizo referencia a la carga horaria y las extensas jornadas de grabación, que en algunos casos se extendían por más de 8 horas por día. En ese sentido aseguró que “había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”.

En el ida y vuelta con sus fans, a Dalma le preguntaron por la muerte de su padre y dijo al respecto: “Gracias a todos. Me encantaría contestarles varias, pero me censuré porque la idea no es salir en ningún portal, sino divertirnos nosotros. Los amo, gracias por estar ahí”. Lo cierto es que la hija del astro del fútbol mundial no puede hablar de la situación judicial ya que se está llevando adelante la investigación del fallecimiento ocurrido 25 de noviembre del año pasado.

En cuanto a Cebollitas, cabe recordar que Yacuzzi había declarado: “Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Agarraron un cuartito de 4x4 y nos encerraron hasta grabar. Estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí, era un caos. Antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron: ‘A partir de ahora, todos encerrados’”. En el mismo sentido, Vicos confesó que “yo lloraba en las grabaciones por la presión que había”, y aseguró: “Yo comparto con Juan (yacuzzi) que teníamos mucha presión entre el colegio y las grabaciones, y sumarle a eso las giras del teatro que los espectadores no lo saben. Teníamos que tener tiempo disponible pero una cosa es el contrato y otra cuando lo estás viviendo, lo padecés en carne propia”.

Por su parte, Brian Caruso -que hizo de Gamuza- fue uno de los que no coincidió con sus ex compañeros de elenco. “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar, sino te ibas al bar, pero no es que nos maltrataban, como dice. No es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”, manifestó, y agregó: “Era un cuartito que teníamos para estar, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar. Y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran. Jamás”.