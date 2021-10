La Cámara de Comercio rechazó el congelamiento de precios: "Nunca funcionó"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) Mario Grinman rechazó el congelamiento de precios que impulsa el Gobierno, por entender que se trata de una "receta que nunca funcionó". "Es intentar repetir recetas que nunca funcionaron, que no van a funcionar. Son aspirinas que calman el dolor un ratito pero después la enfermedad sigue", se quejó el empresario.

Grinman aclaró que "no es un problema de esta gestión, es un problema de todos los gobernantes de no hacer los cambios estructurales que requiere el país y que sabemos que son dolorosos, muy dolorosos".

"Voy a poner un ejemplo práctico: usted en su casa tiene ingresos por $20.000 y gasta $25.000. En algún momento va a tener que decirle a su señora y a sus hijos que tenemos que comer polenta, la ropa hay que zurcirla porque no se puede comprar. Y eso es lo mismo que le pasa a la Argentina", sostuvo en declaraciones a la rensa.

Según el dirigente empresario "en ningún gobierno que pasó en la Argentina en los últimos 90 años, salvo la intención de (Carlos) Menem con (Domingo) Cavallo con la convertibilidad que es otro tema, nunca hubo un plan anti inflacionario. Por eso la Argentina sigue siendo la mosca en la sopa de la región porque Chile lo solucionó, Uruguay lo solucionó, Paraguay lo solucionó. No estoy hablando de Noruega o Suecia, estoy hablando de nuestros países hermanos".

Luego hizo una curiosa comparación: "El emperador romano fue el primero que implementó los controles de precios y ahí empezó el proceso de destrucción del Imperio Romano. Y en la Argentina lo hemos probado en 1972, después en 1973 y 1974. Después Alfonsín en 1985; creo que en 2006 hubo algo de eso, también con Moreno en 2010-2013 y Macri también lo hizo", puntualizó. Grinman reconoció que los empresarios "dialogan mucho" con el Gobierno, pero consideró que eso "no significa que nos escuchen y lleven a la práctica las cosas que le sugerimos".

"Voy a ser franco, Macri nunca recibió a la Cámara Argentina de Comercio, en cambio con el presidente Alberto Fernández estuvimos un montón de veces", reconoció. Y resaltó: "En la Argentina lo único que ha crecido es la pobreza, y para combatir ese flagelo tremendo hay que generar riqueza. Nosotros sabemos cómo generarla desde el sector privado: con nuevas empresas, creando fuentes de trabajo. Porque el Estado no puede seguir tomando personal porque es un empleo de mala calidad que además resiente las finanzas del Estado e incrementa el déficit fiscal".

Además, el empresario señaló que "en algún momento tenemos que darnos cuenta que lo que estamos pagando por las tarifas no son precios reales, que lo que estamos pagando por el transporte no son precios reales. Entonces no se puede vivir de subsidios, lo dijo el Papa. Entendamos que si queremos transformarnos en un país normal hay que hacer cambios estructurales que son dolorosos".