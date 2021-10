Salen a subasta los bienes de Maradona: autos, casas y hasta ropa y pelotas

La muerte de Diego Armando Maradona tiene innumerables derivaciones por la trascendencia del personaje y, también, por los escándalos mediáticos de su vida privada que trascendieron antes y después de su deceso.

Pero una de las aristas previsibles de este luctuoso episodio se empezó a gestar pocos días después, y con epicentro en nuestra Ciudad: la herencia del 10 se dirime en el Juzgado en lo Civil y Comercial nº20 La Plata que conduce la magistrada Luciana Tedesco Del Rivero, quien ayer resolvió que los bienes del ex astro futbolístico salgan a subasta pública nacional e internacional, por pedido de Sebastián Jorge Baglietto, administrador judicial, con el patrocinio letrado del abogado platense Gustavo Leonardo Gulayin, según pudo saber en exclusiva este medio de fuentes tribunalicias.

Los bienes de Diego Maradona que se van a rematar serán: dos autos BMW; una casa ubicada en Villa Devoto (CABA); una propiedad en Mar del Plata; el contenido del container proveniente de Dubai, que incluiría trofeos, instrumentos musicales, pelotas, relojes, camisetas, botines, diplomas, la carta que le envió Fidel Castro, pantuflas y ropa.

La propuesta que fuera adjuntada en autos por el administrador judicial del proceso sucesorio del astro proviene de la Empresa Adrián Mercado y la finalidad de la misma es realizar una subasta nacional e internacional de los siguientes bienes Inmuebles: casa sita en J.L. Cantilo al 4000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una casa sita en Carlos Tejedor al 700 de la Ciudad de Mar del Plata ; automóviles: una van Hyundai H1; un BMW M4; otro BMW 750 I y bienes muebles existentes en los Boxes, ello para afrontar el pago de las cuantiosas deudas existentes y gastos conservatorios del restante acervo sucesorio, conforme se establece en la resolución.

La empresa ofrece una inversión cercana a los $ 4.000.000 para la difusión necesaria tanto a nivel nacional como internacional de la subasta a realizarse, sin cargo alguno para la sucesión.

Asimismo, se decidió que el monto obtenido por cada bien debe estar por encima del mínimo fijado para iniciar la subasta. Se fijó a esos efectos para el inmueble de la ciudad de Mar del Plata un mínimo de U$S 65.000; para el inmueble sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un mínimo de U$S 900.000; para el vehículo Hyundai un mínimo de U$S38.000; para uno de los vehículos BMW un mínimo de U$S 225.000; y para el otro BMW un mínimo U$S 165.000. Se estableció que para los bienes existentes en el Box sito en la Localidad de Béccar, se deberá fijar un mínimo para la realización de los mismos. En todos los casos, los gastos de transferencia y los eventuales gastos que se pudieren originar estarán a cargo de los eventuales compradores, no pudiendo generarse en ningún caso gastos a cargo de la sucesión. Se decidió asimismo que la totalidad del precio obtenido en la subasta deberá ser depositada en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre de la sucesión.

También la jueza tuvo en cuenta el valor intangible que pueden tener estos bienes por haber pertenecido a Maradona. Por eso estableció que deberá denunciarse en el expediente con la debida antelación a la fecha que se fije para la subasta la estimación final que se haga de cada uno de los bienes teniendo en cuenta el valor simbólico que los mismos poseen por haber pertenecido a Maradona.