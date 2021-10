"Fuerza Scaloni", la consigna que se hizo tendencia en pocos minutos

En medio de la nueva alegría que generó la Selección el jueves en el Monumental, su entrenador Lionel Scaloni sorprendió con sus declaraciones referidas a una situación familiar que lo tiene muy preocupado.

Tales afirmaciones provocaron una rápida réplica de los hinchas que hicieron tendencia del "Fuerza Scaloni" que pobló las redes buscando apaciguar la situación del DT con apoyo y aliento.

Había dicho el director técnico de la Selección después del triunfo sobre Perú: Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial»

Y agregó: «Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente no me interesa en absoluto».

El entrenador tiene su hogar en España, el cual abandonó en agosto. Allí comparte una vida con su esposa y sus dos hijos. Por otro lado, su padre y su madre no atraviesan un buen momento de salud. Lo cual genera que sus emociones se encuentren revueltas, y a veces es difícil concentrarse en el trabajo.

En un puñado de minutos, las redes sociales se inclinaron por un mensaje de aliento a Scaloni.