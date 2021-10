La platense que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de Escritura

La platense María Soledad Brea fue una de las estrellas del último Mundial de Escritura, donde participaron decenas de países, y quedó segunda en la categoría general con su texto “Opuestos por el vértice”.

La escritura, según cuenta, es para ella una pasión desde que tiene memoria y que heredó de su familia. Durante el año pasado se animó a inscribirse en un taller virtual y, poco después, tomó la decisión de encarar algo tan importante como la primera edición del Mundial de Escritura, celebrado el año pasado.

Este 2021 -con la quinta edición del Mundial en el horizonte, dado que la competencia online se celebra cada tres meses- la autora local repitió la experiencia y pudo así terminar entre las primeras. María Soledad Brea se anotó sola y desde la plataforma le asignaron un equipo con el que trabajó durante dos semanas de preselección entre 650 textos, llamado “Emigrantes”.

Los integrantes eran de Argentina, Venezuela y Colombia, entre otros. “Se generan intercambios lindos y así podés conocer historias de distintos lugares”, contó. Respecto a la escritura ganadora, surgió en las dos primeras semanas del mundial, donde la consigna era escribir desde dos pronombres opuestos, con frases cortas. La única condición era que superaran los tres mil caracteres. Su rutina era leer la consigna sugerida por el jurado durante la mañana, pensarla durante el día y volcarla en la noche.

“Cuando la leí, se me ocurrió mi papá porque siempre fuimos opuestos. A la hora de escribir pensé en ese viaje y eso me llevó a revisar las fotos, experiencias y todo lo que me quedó pendiente”, detalló María Soledad. De los 650 textos que se presentaron, fueron seleccionados 60 y luego se definió por jurado a los ganadores entre los finalistas. El premio, en este caso, fue un curso gratis en el instituto de Santiago Llach, organizador del evento.

“El Mundial me dio la posibilidad de llegar a más personas -cuenta María Soledad-. La experiencia me dio cosas muy lindas. Hay gente que reinterpretó la historia en cosas suyas, con sus viejos o temas pendientes”.

Entre sus futuras metas se encuentra la posibilidad de escribir un libro aunque, por el momento, los comparte en su cuenta de Instagram: “Si me animo, lo hago”, dice. La escritura encontró a María Soledad Brea casi sin pensarlo. Su bisabuela era escritora, publicó tres libros de poesía, uno de relatos y uno especialmente dedicado a ella, para cuando pudiera leerlo.

Su vida diaria poco tiene que ver con la mera diversión de volcar sus pensamientos en un papel o una computadora. Es docente de la Facultad de Medicina, trabajó como becaria en el Conicet en una investigación cardiovascular, es doctora en ciencias biológicas y biotecnológa. María Soledad Brea anima a los tímidos a anotarse al mundial, por más inexperiencia que se tenga: “Las consignas sirven de puntapié y es una experiencia que está buenísima”, asegura.

El mundial, que nació en los primeros días de aislamiento en 2020 y desde entonces contó con la participación de más de 25 mil personas de 50 países, se dirige a todas aquellas personas con ganas de escribir un texto por día de 3 mil caracteres durante dos semanas, como integrante de un equipo aunque cada miembro escribe sus propios textos de manera individual.

Luego de atravesar las distintas etapas de escritura, cada equipo selecciona un texto de uno solo de sus miembros; esos textos son leídos por varias instancias de jurados de preselección hasta que quedan los diez textos finalistas, sobre los cuales los jurados de las distintas categorías deberán elegir a los ganadores.

El jurado que definió la categoría general estuvo integrado por Amy Fusselman (Estados Unidos), Lina Meruane (Chile) y Jorge Volpi (México), mientras que para la categoría chicos, los jurados fueron Ignacio Martínez (Uruguay), Llanos Campos Martínez (España) y Chanti (Argentina).

Como novedad, esta edición sumó una semana adicional, y optativa de poesía, cuyo jurado lo integraron la colombiana Piedad Bonnett, la estadounidense Tess Gallagher y la mexicana Mónica Nepote.

El primer premio de la categoría general lo obtuvo un participante colombiano de 41 años, cuyo, según el jurado, “traza sutilmente las consecuencias de la violencia y el desamparo”.

Esta competencia online arrancó el año pasado y ahora se celebra cada tres meses