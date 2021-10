IOMA: médicos rechazan una suba anual del 42%

Tras la reunión que se llevó a cabo el viernes entre funcionarios de IOMA y dirigentes de la Agremiación Médica Platense (AMP), la entidad profesional confirmó ayer el rechazo a la propuesta de elevación de honorarios realizada desde la obra social, consistente en un 7 % para el tramo final del año.

La conducción de la entidad médica expresó que ese nivel “se encuentra muy por debajo de la inflación interanual”, y “no alcanza para recomponer la devaluación de los ingresos que los médicos y las médicas vienen experimentando desde hace años”.

Ante la solicitud de aumento que viene reclamando la AMP, “el Instituto ofreció un último tramo del 7%, que cerraría el año con un aumento total del 42%, cifra que se mantiene 10 puntos por debajo del 52% de inflación interanual proyectada por el Banco Central de la Nación para 2021”, se indicó.

La AMP difundió un comunicado en el que calificaron de “insatisfactoria” la oferta y manifestó “la imperiosa necesidad de que médicos y médicas de la ciudad, no sólo no perdamos poder adquisitivo frente a la inflación sino que, por el contrario, podamos revertir de manera paulatina la pauperización de los honorarios que experimentamos en los últimos años”.

Además del incremento de honorarios, la AMP viene pidiendo la resolución de temas que considera “fundamentales para arribar a un acuerdo y que impactan también en los ingresos de los y las agremiadas”.

Entre esos, la incorporación de nuevos profesionales al padrón de prestadores de la obra social. “Sobre este punto, las autoridades del Instituto se mostraron intransigentes y sostuvieron que no habrá modificaciones al respecto porque consideran que hay un `exceso de médicos en relación a los afiliados del IOMA en la ciudad´”, expresó la AMP.

En la nota se añadió que los funcionarios “argumentaron que el padrón de afiliados del IOMA no se incrementó y que, por el contrario, sí aumentó la cantidad de médicos situación que, para ellos, resulta inaceptable”. Según la Agremiación, en la mesa de negociación les dijeron a sus dirigentes que la entidad “debe reducir la cantidad de médicos/as que trabajan por IOMA arguyendo como ejemplo la existencia de profesionales que no han facturado prestación alguna en los últimos meses”. Desde IOMA se indicó el viernes que sus funcionarios plantearon “que no es cierto que no se hayan aceptado altas en el padrón de prestadores”. A la vez, “recordaron que es una facultad de la obra social, de acuerdo a su estatuto, evaluar la necesidad o no de nuevas incorporaciones”. Se indicó, además, que en una semana habrá nueva cita.