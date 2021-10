Primeros posteos de la China Suárez tras ser apuntada por la separación de Wanda e Icardi

Uno de los grandes interrogantes que se formularon los usuarios de redes sociales este fin de semana estuvo relacionado con conocer en qué anda Eugenia "China" Suárez tras ser apuntada como una posible tercera en discordia por la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi.

En una de sus publicaciones que antecedieron a su anuncio de la separación, Wanda Nara había escrito: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Allí empezaron las versiones de que algo andaba mal y al día siguiente la blonda anunció su separación de Icardi más allá de que ayer volvieron a estar juntos pero sin mayores certezas sobre cómo seguirá la relación. Hoy temprano Wanda publicó una foto sin su anillo de matrimonio y tiró: "Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo". De esta forma siguió alimentando los misterios que giran alrededor de Wanda y el delantero del PSG.

Mientras tanto en las últimas horas se supo sobre China Suárez, señalada por muchos como el motivo por el que Wanda é Icardi entraron en crisis. Es conocida la estadía de la actriz en España, en donde se encuentra grabando una película y disfruta de la compañía de su hija Rufina, el fruto de la relación que mantuvo con Nicolás Cabre tiempo atrás.

Con motivo del Día de la Madre, la China aprovechó para saludar a su madre y amigas. Además, mostró fotos de ella de su estancia en el país ibérico. Pero nada dijo respecto de los rumores. Entonces la pregunta sigue siendo si ella tendrá en realidad algo que ver con lo que pasó con Wanda e Icardi. Cabe remarcar que antes de partir hacia España se separó del actor chileno Banjamín Vicuña y se encuentra soltera. Entre una cosa y otra, se conoció el diálogo que habría mantenido con un amigo con el que habló de las acusaciones de los últimos días.

En ese sentido habría sido contundente su negativa, además de que sigue intentando salir adelante tras romper con el actor trasandino: “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, habría comentado la actriz. A juzgar por sus posteos, no le importan demasiado lo que digan de ella mientras disfruta de su paso por España.