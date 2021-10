Denuncian a Berni por “invadir” un club de fútbol con su helicóptero

Paula Rodríguez Monteiro no imaginaba ayer al despertar que estaría envuelta en una situación tan insólita desde tan temprano ni que ya al mediodía se vería en la comisaría 1º de Ensenada radicando una denuncia contra el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y su esposa, la senadora provincial Agustina Propato, acusándolos de “invasión a la propiedad privada y agresión física por parte de su custodia”.

Fue poco después de las 7 cuando sonó el teléfono de Rodríguez Monteiro. Era el tesorero del club de fútbol infantil “Canal Oeste”, que la docente preside. Le decía que el cuidador del predio lo había alertado por la intrusión de un hombre a bordo de un auto que afirmaba que allí descendería “el helicóptero de una senadora”.

“¿Un helicóptero? ¿De quién? ¿Con qué permiso?”. Todavía conmocionada, Rodríguez contó que se dirigió hacia el club y, efectivamente, para su sorpresa y la de algunos vecinos curiosos de la zona, la nave buscaba aterrizar en la canchita de fútbol. “Ingresé con el auto a la cancha y empecé a girar en redondo para impedirlo”, dijo. Hasta que, finalmente, la nave descendió y una mujer bajó.

“¿Quién es usted? Esto es un club infantil, no puede hacer esto”, le dijo Rodríguez. Le estaba hablando a la senadora provincial y esposa de Sergio Berni, Agustina Propato. Según denuncia la docente, la legisladora se presentó, intentó tranquilizarla y le dijo que a bordo del helicóptero también se encontraba el Ministro, que iba camino a un acto en la escuela Vucetich (ver aparte), en tanto que ella se dirigía al Astillero Río Santiago, cercano al club.

“No puede usted hacer esto sin avisar. Yo no sé quién viene a bordo, si es una persona coherente, narcos o alguien con una bomba“, dijo a este diario Rodríguez respecto de lo ocurrido. Y denunció que mientras increpaba a Propato sin saber de quién se trataba, el chofer que la esperaba, su custodia, la agredió físicamente. “Vino desde atrás y me hizo una llave”, lanzó la mujer, al tiempo que anticipó que también realizará una presentación en la fiscalía de turno.

“La mujer (señalada como Propato) se identificó como la esposa de Berni y me dijo que ella no maneja la cuestión aérea de las rutas. De todas formas, lo que ocurrió es gravísimo”, se quejó Rodríguez, quien subrayó que el hecho de que un helicóptero descienda en una propiedad privada es “invasión y un violento atropello, pero, además, peligroso porque pudieron haber estado los chicos jugando en la cancha”.

Frente a la acusación, que fue acompañada por una copia de la denuncia realizada en la comisaría primera de Ensenada, EL DIA consultó al equipo de Berni, desde donde indicaron que desconocían el episodio y no realizaron comentarios.

Según indicó la mujer, la senadora se dirigía al Astillero Río Santiago para asistir al acto de botadura de una lancha de instrucción (ver aparte). Y añadió que “si hubiese sido pautado, no hubiese habido problema, pero tuvimos miedo, fue inesperado”.

La titular de la entidad afirmó que Propato la llamó más tarde para disculparse nuevamente. “El susto que me di por el aterrizaje del helicóptero se lo perdono, pero la agresión del custodio, no”, dijo y señaló que aún estaba “adolorida”. Y contó que la explicación fue que “la Policía de Ensenada debía informarme del aterrizaje y no lo hizo, pero desde la fuerza negaron tener conocimiento del movimiento”.

“No por ser un ministro se puede hacer cualquier cosa”, añadió la docente sobre lo ocurrido. Y detalló que, al conocer la situación, consultó al Municipio que dijo desconocer cualquier posibilidad de que una nave estuviera por aterrizar en la zona y, menos aún, dentro del club de barrio.

UNA SITUACIÓN INSÓLITA

Todavía consternada, Rodríguez Monteiro repasó su mañana y su paso por dos comisarías. “Fui primero a la comisaría de la Mujer pero no me quisieron tomar la denuncia porque quien me agredió no es familiar mio”, explicó.

Y relató: “Imagínese mi sorpresa y mi desconcierto si veo que un helicóptero del que no sé nada quiere aterrizar en propiedad privada. Tuve miedo, porque no sabía si eran narcos o si iban a poner una bomba, no es una circunstancia normal, no se hacen así las cosas”.

Y remarcó que si bien quien se identificó como Propato le pidió disculpas, “estoy indignada por haber sido agredida así. Yo presido el club y formo parte de él, no tenía que ser yo quien diera las explicaciones”.