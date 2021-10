Escruche en el departamento de un productor ejecutivo de MasterChef

Es al menos el segundo robo que cometen en menos de un mes, en edificios de la zona norte del casco urbano y en los que los cuatro quedaron filmados por las cámaras de seguridad internas y externas. Se los puede identificar porque repiten prendas de vestir en cada hecho y además la banda tiene una particularidad: son cuatro, tres hombres y una mujer. Ella, en el último episodio que cometieron, lleva además un opulento ramo de flores.

La banda del destornillador atacó el pasado 9 de octubre en una torre de La Loma, en 38 entre 17 y 18, donde saquearon cuatro departamentos en poco menos de una hora. Y ahora, en pleno Día de la Madre, volvieron a actuar en Barrio Norte.

Martín Murillo, la víctima, es productor ejecutivo del programa “MasterChef” y no dudó en señalar que “Las cámaras que los filmaron son HD, de alta definición, y son los mismos que robaron en otros barrios y siguen libres, con total impunidad”.

El domingo último ingresaron en dos unidades del cuarto piso de un edificio emplazado en 8 entre 32 y 33. “Me robaron de todo, notebooks, cámaras, relojes, plata, la PlayStation de los nenes”, lamentó Murillo. La faena, esta vez, les llevó 50 minutos.

UN DESTORNILLADOR Y UNA ACTRIZ

Las filmaciones los muestran arribar a la escena como distraídos y en parejas. El primero que se acerca a la puerta de vidrio es quien la abrirá con un destornillador, al igual que lo hizo en otros atracos. Detrás de él se ubicó la mujer, para tapar el “trabajo” con su cuerpo y las flores.

Apenas consiguió vulnerar la abertura, el cabecilla entró con rapidez, seguido por uno de los cómplices. Un tercero llegó un poco retrasado, pero es ayudado por la ladrona que se había quedado rezagada para sostener la puerta. Todos llevan tapabocas.

Ella y el conductor, un quinto sospechoso, se quedaron a la espera apoyados sobre una camioneta gris. Mientras tanto, los tres delincuentes saquearon todo a su paso y salieron con maletines, mochilas y ropa. Huyeron a pie.

Ayer por la noche, Murillo reveló que “todavía tengo la puerta sin poder cerrar, estoy como preso en mi casa” ya que habían reventado la cerradura de su vivienda. “Esto no termina nunca y te queda la sensación de que una vez más me tengo que sentir contento de que no estaba yo ni mis hijos”, sostuvo. Y señaló: “Llegué de festejar con mi mamá y me encuentro con la puerta totalmente destrozada. Se llevaron la mochila de la empresa... me desvalijaron la casa. Unos maestros, entraron tranquilos. Yo no veo que toquen timbre y a no ser que hagan inteligencia adentro, vienen jugados a cualquier cosa”

Por último, indicó que “nos estamos acostumbrando a vivir de una manera que no es injusta”.