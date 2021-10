“La gente dijo basta, pero además se votó esperanza”

“Veía una tendencia positiva respecto del apoyo a Diego y a María Eugenia en la Provincia y en la Ciudad durante la campaña, y una mezcla de hartazgo de la gente y de ganas de decirle basta al Gobierno. Fue un basta al Gobierno nacional porque el único que tiene un bloque lo suficientemente amplio para frenarlo en el Congreso es Juntos por el Cambio. Pero también se votó por la esperanza de que se puede construir un país mejor, con un futuro de trabajo, de educación, con seguridad. Y sin privilegios”. Así se expresó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una entrevista exclusiva con EL DIA de la que participó también el candidato a diputado nacional de Juntos por la Provincia, Diego Santilli.

Ambos dirigentes estuvieron en La Plata donde recorrieron centros comerciales junto al intendente Julio Garro y también se reunieron con empresarios locales. En ese contexto, visitaron este diario.

El alcalde porteño dijo en referencia a su visita que “en la Ciudad nos reunimos con los vecinos a los que le hacemos una sola pregunta: “Qué podemos mejorar”. La ciudad está más segura, está mas linda, tuvimos clases. Pero en todos los temas siempre hay algo para mejorar. Aprendo y tomo nota. Es lo que hace Diego (Santilli) en toda la Provincia. Por eso digo que Diego es el mejor candidato para la Provincia porque hace esto, porque tiene experiencia, porque viene caminando desde hace años, abordando la principal preocupación que uno ve en la calle que tiene que ver con la inseguridad”.

Consultado Rodríguez Larreta acerca de las medidas que adoptó el gobierno nacional luego de la derrota electoral, señaló que “para la gente es bueno que abran las escuelas. Si lo hicieron porque siguieron el ejemplo del gobierno de la Ciudad, que funcionó bien, o por reflejo electoral, vale igual. Lo importante es que los chicos de la Provincia tengan clases”.

Y acotó: “Me comprometí a fines del año pasado a que íbamos a empezar antes las clases para recuperar el tiempo perdido y lo hicimos el 17 de febrero. Hacia fines se marzo se armó una discusión muy grande porque subieron los casos, el Gobierno cerró las escuelas de un día para el otro y le dijimos que no, que la educación era una responsabilidad nuestra en la ciudad de Buenos Aires. Frenamos eso, hubo una discusión judicial y mantuvimos las clases y la Corte Suprema nos dio la razón”.

En ese sentido el jefe de Gobierno recordó que “seis meses después esa decisión de haber mantenido las clases, no se generó mayor nivel de contagios, que era lo que dijimos en ese momento, porque teníamos la evidencia. Porque tomamos decisiones en base a los datos, no en apreciaciones políticas. Los estudios nos decían que las clases no eran un lugar de mayor contagio para el resto de la Ciudad. Y el tiempo nos dio la razón, los chicos no perdieron el año, mientras que de este lado de la General Paz no tuvieron clases hasta hace pocas semanas o tuvieron clases a medias”.

En ese marco, Santilli y Vidal están proponiendo una ley de emergencia educativa que garantice un piso de 190 días de clases, que no puedan interrumpirse en ninguna circunstancia. “Cuando decidimos mantener las escuelas abiertas me acusaron de cualquier cosa, de irresponsable. Mostramos la evidencia y el tiempo demostró que no hubo más contagios”.

Juntos lanzó ayer el denominado Comité de Control Electoral para profundizar la fiscalización de los comicios. ¿Temen alguna maniobra fraudulenta del Gobierno”, se le preguntó a Larreta. “El dicho es ´más vale prevenir que curar´. Y Perón decía que si al hombre se lo controla, es dos veces bueno. Más allá de que preveamos o no alguna irregularidad, convocamos a todos a que nos ayuden siendo fiscales. Necesitamos más fiscales en todos lados”.

En ese sentido, Santilli convocó a “comprometernos todos a cambiar a este sistema de boleta sábana, a ir hacia la boleta única, donde la gente pueda decidir sin tener que soportar el voto cadena, el voto papel. Cambiar para que cada argentino decida por lo que quiera decidir. Nos encantaría que nos acompañen a nosotros, pero que vayan a votar y sientan que no tengan que soportar avivadas que tanto mal le hacen a la democracia. Nosotros asumimos ese compromiso”.

Finalmente Larreta, y al referirse a su gira por los Estados Unidos y las interpretaciones acerca del perfil presidenciable que tuvo esa actividad, dijo que “interpretaciones vamos a escuchar de todo tipo. Pero estoy enfocadísimo en la gestión en la Ciudad y para 2023 falta muchísimo”.