Diane Warren: “La mejor tendencia musical es escribir una buena canción”

Diane Warren es una de las compositoras más exitosas de la música moderna. Escribió el himno de Starship, “Nothing’s Gonna Stop Us Now”. La canción de “Armageddon”, “I Don’t Wanna Miss A Thing”, interpretada por Aerosmith, y también “Unbreak My Heart”, clásico de Toni Braxton. Escribó música para Whitney Houston, Beyonce, Cher, Lady Gaga (“Till It Happens To You”, primera canción en ser nominada a un Oscar, Grammy y Emmy en el mismo año). Sus composiciones son parte de la banda sonora de generaciones, y sin embargo, su nombre siempre aparecía chiquito, debajo de los nombres de los temas, en la contratapa de los discos y en los libritos que acompañaban los CDs: su nombre nunca estuvo grande en la portada.

Hasta ahora: la dueña de 32 éxitos top 10 en el Billboard Hot 100, miembro del Salón de la Fama de los Compositores y está empatada por haber escrito la mayor cantidad de canciones #1 como única escritora en la historia de Billboard decidió que había llegado el momento de tener su álbum debut y lanzó recientemente “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”, un compendio de temas propios en todos los estilos que interpretan estrellas como John Legend, Carlos Santana, Luis Fonsi, Jon Batiste, Pentatonix, Rita Ora y Celine Dion, entre otros.

“No tengo nervios: como siempre, al final todo el trabajo los hacen los artistas que cantan y producen, yo escribí las canciones y ahora estoy subida al carro que empujan ellos”, dice Warren en diálogo con EL DÍA, sobre este primer álbum con su nombre, algo que, afirma, no fue una cuestión de egos, no se trató de ver su nombre en la portada de un disco después de tantos años apareciendo en la letra chica, “no es lo que me inspiró a hacerlo, y de hecho todavía es extraño para mi. Estoy cómoda estando en el fondo”.

Lo que inspiró a Warren fue ver cómo DJs y productores como Calvin Harris, David Guetta y DJ Khaled pasaban de producir temas y colaboraciones con estrellas a lanzar sus propios discos, con temas propios interpretados por artistas del firmamento musical. “Todos estos productores curaban álbumes con distintos artistas en distintas pistas, y pensé ‘no hay una versión de un autor de canciones de eso, ¿por qué no puedo ser yo?’”, explica Warren.

El ejercicio, afirma Warren, fue “divertido”, aunque “siempre es divertido armar algo”, e incluso muchas veces tomó decisiones pensando contraintuitivamente: por ejemplo, juntó en “She’s Fire” a G-Eazy con Santana, y en “Sweet” a Pentatonic con Jon Batiste. “¿Cómo va a funcionar eso? Pero tuve la sensación de que podría ser asombroso”, se ríe Warren.

Algunos temas fueron compuestos especialmente para el álbum solista; otros los tenía, y algunos los escribió para otros, como “Where Is Your Heart”, que canta John Legend. Pero según Warren Legend se durmió en los laureles: “Estaba frustrada que no hubiera salido aún: él decía que la iba a usar, que la iba a usar, y dije ‘a la mierda con eso’ y la puse en el disco”. Todas las canciones llevarán por primera vez su nombre delante.

El disco refleja la versatilidad de la nominada 12 veces a un Oscar, con canciones en un centenar de películas. “Pensé que este disco podía ser un microcosmos de mi carrera: quería hacer temas latinos, rock, country, hip hop, poner todo junto en un disco, y que el denominador común sea la calidad de las canciones. Quería que esto sonara como un álbum de grandes éxitos”, revela Warren: el resultado es efectivamente una fusión de ritmos, un compendio de hits ideal para los tiempos de hibridación de ritmos que corren.

Warren está de acuerdo: “Es algo que ha sido natural para mi, desde siempre, pero ese es el modo en que los jóvenes escuchan hoy: todo el mundo escucha todo, y entonces no hay límites en términos de géneros musicales”.

MODAS Y LONGEVIDAD

Y quizás en esa natural versatilidad, esa capacidad de moverse entre diversos ritmos y formas pop, es lo que ha dado a Warren la versatilidad para atravesar, desde el lanzamiento del primer hitazo de su pluma, “Rhythm of the night”, cuatro décadas en la industria musical, de forma muy exitosa y sin perder vigencia.

“Siempre he sido una esponja, y siempre he escuchado lo nuevo y me ha influenciado”, dice al respecto. “Al final, tiene que ser una buena canción, al final todo se trata de que sea una gran melodía, pero sí, hay que mantenerse vigente, las cosas se dicen distinto ahora que hace algunos años”.

Warren escribió grandes himnos pop como “Rhythm Of The Night” y “Unbreak My Heart”

Eso no implicó que la compositora siguiera las modas del momento. “Nunca”, lanza. “Nunca perseguí tendencias: he dejado que algunas cosas nuevas se infiltraran en mi música pero no he perseguido tendencias. Es que si perseguís tendencias, estás destinado al fracaso, porque cuando llegás a la tendencia, la tendencia ya cambió. La mejor tendencia musical es escribir una buena canción”.

Quizás allí esté el secreto de la longevidad creativa: no seguir modas, mantenerse fiel a uno mismo, pero evolucionando, probando, jugando. “Con la mente abierta”, suma Warren. “Me encanta escribir, y cualquier cosa puede inspirar una canción, alguien dice algo, ves algo caminando por la calle… Las ideas están en todos lados, solo hay que estar abierto a ellas”.

Con estas armas, Warren se ha constituido en una figura icónica dentro de un mundo, el de la composición de canciones, dominado por los hombres. “Ser mujer nunca me detuvo, ni por un minuto en mi vida”, dice al respecto la artista californiana, y dispara con ironía que “de hecho, me fue mucho mejor que a todos los varones que conozco”.

“No pienso en esto como ‘un mundo de hombres’: yo estoy en mi propio club, y soy la presidenta”, sigue Warren, aunque acepta que si bien “conozco muchas compositoras mujeres”, “es cierto que en el mundo de la composición es difícil. Pero ahora todo está mejorando”.