De Brito al horno: Los Ángeles de la Mañana denunciado por violencia de género contra la China Suárez

Esta tarde organizaciones de género y feministas presentaron una denuncia ante la Defensoría del Público contra los integrantes de “Los Ángeles de la Mañana” por violencia de género simbólica y digital contra la China Suárez. Hace unas horas, la actriz compartió un fuerte descargo en las redes sociales.

El hecho denunciado fue por el programa de este martes 19 de octubre donde se amenazaba con mostrar imágenes de desnudez que aparentemente habría enviado la actriz a Mauro Icardi. Además, se burlaron de la intimación notarial que ella les hizo llegar por medio de su abogado para impedir que se difunda contenido que pertenece al ámbito privado.

Luego de que el conductor Ángel de Brito contara de esta intimación, Yanina Latorre con tono de burla preguntó irónicamente si tenía “miedo” de que mostrara todo lo que tenía sobre esa conversación entre la actriz y el jugador. Poco después, consta en la denuncia, el conductor de El Trece “manifestó jocosamente” que tenía en su poder fotos de la actriz desnuda. Si bien en este punto no la nombró, quedó claro que se refería a ella.

En la denuncia también se deja constancia que no sólo las palabras y las amenazas constatan la violencia de género denunciada, sino también “la gestualización” de todos los integrantes de la emisión. Las denunciantes remarcan que no se puede dejar pasar algo que no solo constituye la violencia hacia las mujeres, también “transgrede” la ley 26485.

La denuncia formal fue radicada por la Red de Abogadas Feministas, La Asociación Civil de Comunicación para la Igualdad, Grupo Ley Olimpia Argentina, Organización Gentic e Históricas Feminismo Popular.