VIDEO.- Tenso y a los gritos, así fue el ida y vuelta entre Santilli y Tolosa Paz

La candidata a diputada por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz defendió la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la materia, destacó la creación de un fondo de 35 mil millones de pesos destinado a la seguridad y señaló que Diego "Santilli y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta fueron a la Justicia para frenarlo".

La reacción de Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño, no se hizo esperar, dado que ese fondo se constituyó con la reducción del monto que percibía la Ciudad en la coparticipación federal de impuestos, lo que motivó la pelea judicial con la Nación.

Primero, el candidato de Juntos por el Cambio dijo que "hay que terminar con los privilegios" y señaló el caso del "vacunatorio VIP" y la "fiesta violando todos los protocolos", en alusión al festejo en la Residencia de Olivos.

💬 "UNA VEZ MÁS, DEFENDIENDO LOS INTERESES DE LA CIUDAD Y TU JEFE LARRETA" | Victoria Tolosa Paz apuntó contra Diego Santilli durante el bloque de preguntas del #DebateBuenosAires en A DOS VOCES https://t.co/zN8t8piWiR pic.twitter.com/YLM0p4PUkW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 21, 2021

Y, sobre los fondos para la seguridad en la Provincia, finalmente remató: "No se dejen engañar, el gobernador Kicillof no pudo o no supo resolver un conflicto de la Policía y le sacaron plata a otro distrito".

Se dio entonces una discusión a los gritos donde se entendió poco de lo que se decían, mientras el resto de los candidatos intentaba colar palabras y Espert se tapaba los oídos para la cámara.