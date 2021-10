Precios congelados fuerte rechazo y advertencia

Luego del anuncio del Gobierno de establecer precios congelados en 1.432 productos hasta enero del 2022, importantes actores del sector empresarial salieron a advertir que la medida impactará en los costos de producción y que, en ese sentido, podrá haber desabastecimiento en distintos artículos.

Temprano, el presidente la CAC Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, brindó su opinión sobre la decisión unilateral tomada por el Gobierno nacional: “Va a haber desabastecimientos con los precios congelados, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar”, y añadió: “No entiendo cómo no se dan cuenta de que eso va a ser así”.

De inmediato, el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tildó de amenazas los dichos de Grinman, y manifestó desde su cuenta de Twitter: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”.

Para Grinman, esta política es “un paliativo para que la sociedad tenga la sensación de que está un poquito mejor”. También, afirmó que se retrotrajeron los precios al número establecido al 1 de octubre, y destacó que el aumento posterior a la fecha fue aprobado por Paula Español, ex secretaria de Comercio Interior, sucedida por Feletti.

“Tratamos de ayudar a los Gobiernos de turno, a los que sean, a acordar algunas cosas que a ellos les puedan permitir transitar cierto período político con una relativa normalidad. En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron todo. Nos dijeron es esto o vamos con la resolución 20.680”, dijo. Destacó que los empresarios no son formadores de precios sino “el último eslabón de la cadena”, y advirtió: “Para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios”.

Además expresó sentir frustración e incredulidad, y manifestó que la medida nunca funcionó. “Todos los gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años”, concluyó.

Anoche se sumó al reclamo la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con un comunicado: “La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”. Y agregó: “La experiencia de la Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación”.

Por su parte, Feletti, convocó a los intendentes del Conurbano bonaerense para que controlen los precios congelados, luego de haber oficializado la medida por decreto.

Por eso, hubo una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los jefes Comunales de los distritos provinciales del Frente de Todos. El objetivo del encuentro e diseñar una estrategia de control de precios congelados en el que participen inspectores, sindicalistas y militantes.

Mientras, los intendentes bonaerenses que responden a Juntos denunciaron no haber sido invitados a la reunión de ayer. Entonces, hasta el momento se desconoce si la directiva sobre el control de los precios congelados será sólo para los jefes comunales oficialistas o para todos.

Cabe mencionar que luego de varias idas y vueltas en torno al congelamiento de precios, Feletti tomó la decisión de retrotraer los precios de 1.432 productos desde el 1 de octubre de consumo masivo y congelar su valor hasta el 7 de enero de 2022.

“Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos”, zanjó Feletti. “Tenés capacidad instalada, recompusiste márgenes todo este año, mucho, y la canasta básica (de productos) sigue aumentando... Paremos un poco, aceptemos este apoyo, no es al gobierno, es al pueblo’’, sostuvo.