El áspero cruce entre Espert y Tolosa Paz

El candidato a diputado José Luis Espert y del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, mantuvieron un fuerte cruce verbal, luego de que el representante de Avanza Libertad acusara a la integrante del oficialismo de hablar "estupideces" y ella le pidiera "más respeto".

Espert sostuvo que Tolosa Paz le falta el respeto a los bonaerenses y remarcó tras el enojo de la candidata: "Usted habla de respeto, pero si dice estupideces las dice sea hombre o mujer".

Fue en ese momento que la representante del Frente de Todos volvió a arremeter contra el economista y le pidió "respeto a la persona humana independientemente del género".

"Yo creo que usted está diciendo estupideces. Usted dice respeto y yo digo que dice estupideces", insistió el liberal.

💬 “USTED DICE ESTUPIDECES” | Fuerte ida y vuelta entre José Luis Espert y Victoria Tolosa Paz en el bloque de "Economía, educación y trabajo" del #DebateBuenosAires en A DOS VOCES https://t.co/zN8t8piWiR pic.twitter.com/he9aifl8l4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 21, 2021

Sin embargo, Tolosa Paz no se quedó atrás y respondió: "No voy a permitir que me falte el respeto, Espert".

El cruce siguió en el minuto libre del bloque de salud en pandemia, cuando Espert le recordó el vacunatorio VIP, que "privilegiaron a Rusia y China" en la compra de vacunas.

"Es demencial, Tolosa Paz", indicó el candidato de Avanza Libertad y enseguida añadió: "La gente está cagada de hambre por esa cuarentena de mierda de ustedes".