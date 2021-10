Una por una, las frases más destacadas de los candidatos en el debate

Los candidatos a diputado por la provincia de Buenos Aires fueron protagonistas de un debate caliente. A continuación, las frases más salientes de cada uno de los postulantes:

Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos)

* A Tolosa Paz sobre el presupuesto de CABA: "Está claro, no conocés la Provincia. Increíble que tengamos un candidato de la provincia hablando de la Ciudad. Inédito. Hablales a los bonaerenses".

* "Estamos saliendo de la pandemia y tenemos que mirar para adelante. Pido no volver atrás porque está el peor pasado de la Argentina. La timba, la deuda, los 44 mil millones de dólares que tenemos que devolver y pidió tu gobierno, Santilli. Eso es lo que me preocupa".

* "Cuando Macri gobernó la Argentina y Santilli era parte de ese gobierno destrozaron la calidad institucional”.

* “La inseguridad es uno de los problemas que más nos angustian y preocupan en la Provincia. El Gobernador hace un año creó un fondo de fortalecimiento de la seguridad bonaerense. 38 mil millones de pesos puestos para poder, por primera vez, equipar el salario de la Policía con la Federal. ¿Pero saben qué? Aquí está: Larreta y Santilli juntos se presentaron en la Justicia para impedir que ese fondo se creara. Es increíble que quienes dicen defender a la provincia, trabajan para perjudicarla. A Santilli está claro que no le importa la provincia. Está claro que le importa la carrera presidencial de su jefe político: Larreta”.

* "Ahora hablo de la irresponsabilidad de los opositores. En el tiempo cuando arrancábamos la vacunación, difamaron la vacuna y el plan antivacunas. Nos dijeron que no iban a llegar y hasta que nos envenenaban. Dijeron que los menores no se iban a vacunar. Todo esto hicieron".

* "Cuando llegamos no había Ministerio de Salud. En tiempo récord construimos 12 hospitales modulares y 23 complementarios. Tenemos que agradecer que ningún médico del país tuvo que elegir a quién conectaba y a quién no".

* "Armaron la mesa judicial para perseguir opositores políticos y además, ya era sabido, los jueces antes de firmar las sentencias pasaban a jugar al tenis con el expresidente. Como si faltara poco, llegaron los espías y las escuchas ilegales. En esto Santilli va a estar de acuerdo conmigo porque se escucharon entre ellos: a la familia de Santilli, de Vidal, Larreta y los periodistas”.

* "Estamos sumando a todos los sectores productivos, trabajadores y empresarios, sindicatos y economía social, para resolver cinco ejes y crecer en la Argentina: crear trabajo, asegurar salarios dignos, resolver la inflación, aumentar la producción nacional con valor en origen y generar mayor volumen de exportaciones”.

* “Nadie duda de que estamos saliendo de la crisis que dejó Macri y la crisis de la pandemia. De la doble crisis".

* “Muchas medidas de protección de cuidado muchas veces fueron antipáticas. No me van a encontrar haciendo política con la situación más extrema que nos tocó vivir. Todos hemos perdido a alguien querido".

* “Vacunamos 12 millones de personas. Santilli solo quiere hablar de la cuarentena más larga del mundo que ya pasó”.

- “Han escuchado a toda la oposición política de Argentina y escucharon la palabra 'basta'. Basta de mentir, porque cuando gobernaron, todos los problemas que tenía la Argentina los agravaron".

Diego Santilli (Juntos por el Cambio)

*"Soy un tipo de trabajo, que enfrenta los problemas. Pongo todo de mí para afrontar problemas. Cuando me tocó defender la seguridad, lo hice. Cuando me tocó defender escuelas, lo hice. Queremos trabajo, queremos menos impuestos para los que producen y a los delincuentes, presos. Con Manes y Ocaña llevamos los mismos valores que la mayoría de los argentinos y estamos aquí para construir la Provincia que queremos. Sé que lo vamos a lograr".

*“Los narcos avanzan en tu barrio y los comerciantes trabajan detrás de rejas. Se vive con miedo y estamos hartos de que tiren la pelota al otro lado. Con la seguridad hay que planificar, ir a fondo. Cuando me tocó trabajar en seguridad, bajamos todos los delitos. Para vivir seguros, hay que atrapar a los delincuentes, condenarlos y que cumplan condenas. Para atraparlos hay que sacar a la calle a los 15 mil policías con tareas administrativas. Para que ese esfuerzo tenga sentido, hay que terminar con la puerta giratoria. Propongo reformar el Código Procesal Penal".

* “Los argentinos necesitamos recuperar el valor de palabra y el respeto de la ley. Tenemos que terminar con los privilegios. Cumplir con la ley y la palabra no es liberar a los delincuentes, no es armar un vacunatorio vip para vacunar a tus amigos, no es gobernar por decreto sobre lo que tiene que hacer la gente mientras hacían fiestas, actos, incumpliendo los decretos que ellos mismos hicieron”.

* Contra el Frente de Todos: "La única justicia que quieren cambiar es para beneficiar a sus funcionarios, no para meter en prisión a los delincuentes".

* Coparticipación: "El gobernador (Axel) Kicillof no pudo o no supo resolver el conflicto de la Policía. En vez de solucionarlo, le sacaron dinero a los porteños".

* “No olvidemos que este Gobierno cerró las escuelas un año y medio. Nos llevó a discutir lo obvio. ¿Cómo vamos a discutir si las escuelas tienen que estar abiertas? Dimos la lucha y las escuelas volvieron a abrir. Propongo exigirle por ley al Gobierno nacional que explique cómo irá a buscar a ese 1,3 millones de jóvenes que dejaron la educación".

* "Hace falta una ley sobre evaluación educativa obligatoria. Que evaluar no quede a discreción del gobierno. Propongo una ley de emergencia educativa, para discutir problemas de escuelas sobre todo en Provincia. En Argentina sé que saldremos adelante con educación y trabajo de calidad”.

* "No puede ser riesgoso y difícil generar trabajo en nuestro país. Propongo extender moratoria hasta diciembre de 2022 para comercios y Pymes, para que laburantes que estén en la cuerda floja puedan salir adelante. Propongo bajar impuestos laborales a las Pymes más afectadas en la pandemia y a las Pymes agropecuarias. Y también voy a proponer una ley de empleo joven, para que comercios, Pymes y empresas que tomen a jóvenes de entre 18 y 35 años no paguen impuestos laborales por cinco años”.

* "Mientras el Gobierno compró mal y tarde las vacunas, y armó un vacunatorio vip, nosotros aplicamos cada vacuna sin privilegios. Mientras el Gobierno nos gritaba y echaba la culpa, nosotros hablamos con la verdad y confiamos en la responsabilidad de la sociedad".

* "Todos los indicadores están al revés, se enamoraron de la cuarentena eterna”.

* "La pandemia nos enseñó que en momentos de angustia no hay espacio para los privilegios. Que cuando hay privilegios, pierde la gente. Hay que volver a las bases: educación, salud, trabajo y seguridad. Solo así podremos salir adelante".

* “La gente dijo basta. Se metieron con tus hijos, con tu trabajo, con la seguridad. Se metieron en tu casa. En septiembre se rebeló el laburante. Se metieron los padres y madres que quieren a sus hijos en la escuela. Se rebelaron los jubilados. Se rebelaron los jóvenes, que quieren construir su futuro acá, donde nacieron. Nos rebelamos todos, que queremos una Provincia distinta. Te podrán regalar heladeras, bicicletas, viajes de egresados. Pero nunca van a poder comprar la dignidad de los bonaerenses que quieren vivir con más seguridad, más trabajo. Que quieren vivir en paz”.

Florencio Randazzo (Vamos con Vos)

* “Soy un fanático de la gestión porque es la única y más poderosa herramienta para transformar la realidad. Que no tengas miedo a que te roben, que tengas un trabajo formal y bien remunerado. Todos los que vivimos en Buenos Aires sabemos lo que es vivir con miedo”.

* “Necesitamos una argentina que vuelva a crecer. Proponemos una nueva ley de promoción de nuevas Pymes, con incentivos fiscales y régimen impositivo para crear trabajo, una ley de capacitación masiva para los oficios tradicionales y los del siglo XXI”.

* “Debemos actualizar la Ley de Educación para reglamentar la doble escolaridad y que a partir de los 4 años los niños y niñas se puedan escolarizar”.

* "Los resultados (de la política en pandemia) están a la vista. Me indigné cuando vi los privilegios para vacunarse y que la compra de vacunas tenía un trasfondo ideológico".

* "Lo que dejó la pandemia es que hace rato los gobiernos no se ocupaban de la salud”.

* "Nosotros proponemos jerarquizar el sistema de salud mejorando los salarios y capacitando al personal. Historia clínica digital para universalizarlo. En prevención necesitamos profundizar para prevenir en cuestiones como obesidad".

* "Vamos a insistir en la ley alcohol cero. Es necesario aprovechar la pandemia para mirar hacia el futuro”.

* "Siento una enorme tristeza porque soy un hombre que abracé la política desde muy joven, entendiendo que era una actividad noble. Ni siquiera 115 mil muertos en la Argentina impiden que haya un debate sin sentido”.

* “¿Por qué condenamos a los que nos están escuchando a que no hay esperanza, a discutir el pasado?”.

- "Me hubiera gustado preguntarles a los demás. ¿Estamos dispuestos a hacer un gran acuerdo nacional para bajar los impuestos para generar 10 millones de puestos de trabajo?”

* “No me parece que la idea sea ir en contra de, es parte de la polarización que nos llevó al fracaso. Hay que mirar el futuro sin prejuicios”.

* "Presentamos 20 propuestas concretas sobre temas concretos. No es bueno que desde el Congreso todo sea blanco o negro. Tiene que haber otras voces".

José Luis Espert (Avanza Libertad)

* "Solo discuten dentro de la grieta para no darle solución a esos problemas. La mitad de la población sigue sin producir ni siguiera una tuerca”.

* "Matar tiene que dejar de ser gratis en Argentina. Bancamos el accionar de las fuerzas policiales, en defensa de los inocentes, contra el delincuente. Hemos instalado una cultura de la violencia, donde los delincuentes se pavonean antes de salir a delinquir, sacándose fotos y filmándose con armas acerca de cuál va a ser el próximo atraco".

* "Proponemos una suba en el endurecimiento de las penas, bajar la edad de inimputabilidad hasta los 14, o hasta los 12 años. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo: sin son 20 años son 210 años, no 13 y se portan bien salen a los 14".

* "Tenemos a Juntos por el Cambio, que dejó abandonados a los bonaerenses durante la cuarentena, sufriendo el verdugueo de un impresentable como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y tenemos a Tolosa Paz, representante del kirchnerismo, que no sé por qué están siempre cerca de los delincuentes, de los que toman tierras, intrusan propiedades".

* "Francamente no puedo creer que los dos representantes de la grieta se estén echando la culpa de algo que ha transformado a Argentina en un país miserable. Parece que bajaron de un plato volador cuando los escucho a Santilli y Tolosa Paz".

* “Si seguimos así, pronto comeremos en un tacho de basura. Todos. El ‘absurdaje’ no para. Si hay inflación, controlamos precios. Si hay suba de alimentos, ponemos retenciones o prohibiciones a las exportaciones de alimentos. Si hay falta de dólar o suba, le ponemos un cepo. Siempre las mismas estupideces y tonterías”.

* "A veces los argentinos parecemos masoquistas, le ponemos retenciones o prohibiciones de exportación al sector que más valor agregado y más dinámico es: el campo. Y encima se tienen que bancar que le digan oligarcas. Mi viejo, que falleció hace un par de años, era productor agropecuario y de garca no tenía nada. Oligarcas son los que viven de la política".

* "En materia educativa, estamos en contra de la ideología de género, y queremos que la educación sexual integral la hagan los padres en la casa".

* "En un país normal, luego de la gestión casi criminal durante la pandemia, Alberto Fernández ya no sería presidente. Recuerdo aquellas tardes, donde cada 15 días esa suerte de Junta Militar que conformaban Fernández, Kicillof y Larreta, decidían sobre cuánto nos fundíamos, cuánto nos moríamos, o si los chicos iban o no a la escuela. Así terminamos".

* "Fundieron a la gente con la cuarentena cavernícola de ustedes (por el Frente de Todos). Fundieron a la gente, que está cagada de hambre por esa cuarentena de mierda de ustedes".

* "Parece que ya pasó la tormenta, lo peor. Cruzo los dedos y ojalá que sea así. Pero lo que ocurrió con la pandemia y con el manejo horrendo que hizo el gobierno Alberto Fernández se demostró la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud".

* "No hay ninguna autocrítica de esta gente que está hace 20 o 30 años que está metida en política. Acá se prendieron fuego todos los programas económicos que conocemos en los últimos 50 años. Por lo menos pidan perdón por lo que han provocado al país".

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda)

* “Vamos a transformar el descontento y la bronca en lucha y organización. Nosotros no hacemos promesas, sino un compromiso de lucha".

* "Jornada laboral de 6 horas para repartir entre ocupados y desocupados sin afectar el salario. Se podrían crear 900 mil puestos de trabajo”.

* A Santilli: "Prometieron 3 mil jardines y construyeron 107. Les explotaban las escuelas, como pasó en Moreno donde murieron Sandra y Rubén por la desidia provincial".

A Espert: “Hasta último momento quisiste entrar a Juntos por el Cambio y no te dejaron. Llamaste a votar a Larreta en la Ciudad”.

* "Me extraña que no sepas que somos una corriente trotskista. Luchamos por un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Tu capitalismo ya no va más".

* “Yo escucho que los empresarios pagan muchos impuestos. Esos empresarios eluden y evaden y se llevan la plata afuera”,

* "La población la pasó mal, ellos tuvieron su fiesta y vacunatorio vip. Juntos por el Cambio pasó de decirle comandante a Fernández a ser los lobbistas de Pfizer”.

* “Se habló contra los privilegios, uno que habla con la gente de barrios olvidados, cuando los intendentes de los dos partidos ganan entre 600 mil y 1,2 millones de pesos, no tienen ni idea lo que vive la gente sin agua, sin cloacas, sin luz, sin asfalto”.

* A Hotton: "El aborto se votó y se discutió porque las mujeres lo impusieron con su gran movimiento de lucha para que se discuta el aborto".

* “Espert avala un fraude escandaloso”.

* "Hay que despojarnos de esta imposición ideológica, dogmática, y también de las ideologías de género que quieren imponerles a nuestros hijos. Con los chicos no se metan".

* A Tolosa Paz y Santilli: "Se codean con el poder económico más concentrado, viven como ellos, gobiernan para ellos".

Cynthia Hotton (Más Valores)

* "Soy la voz de lo que millones de argentinos comparten, que tiene que ver con valores cristianos, que son valores universales, como la vida, la libertad, la justicia, la paz y la igualdad ante la ley. Soy una mujer de fe y creo en Dios".

* "Tenemos la zafaronización de la justicia, que es esta puerta giratoria, en la que se preocupan por los delincuentes y dejan de lado a la víctima. Vamos a impulsar una normativa que limite las excarcelaciones".

* "Hay un problema de valores. Cuando pensamos en los legisladores, decimos que son vagos e ineficientes. Cuando pensamos en el ejecutivo, que son corruptos. En la justicia, que es lenta. En el Presidente, que miente. Tenemos un problema de valores. Hay que cambiar quiénes son nuestros referentes".

* Crítica a Tolosa Paz por el cierre de escuelas: "Ustedes estuvieron cerrados un año y medio. Si hay algo que este Gobierno no hizo es cuidar la educación, por favor. No puedo creer que hable tanto de educación, tuvieron un año y medio la escuela cerrada".

* "Hay que despojarnos de esta imposición ideológica, dogmática, y también de las ideologías de género que quieren imponerles a nuestros hijos. Con los chicos no se metan".

* "Respecto de lo que dejó la pandemia, comparto bastante lo que ya se expuso, sobre el vacunatorio vip, que las vacunas se consiguieron muy tarde y que hubo ideologización en la compra de las vacunas".

* "Estábamos hablando de salvar vidas y el Gobierno, un poco para tapar esa crisis, a fin de año instaló el debate del aborto. Qué cosa insólita hablar de aborto cuando todos los cañones estaban puestos en salvar vidas. Qué ironía. Además, lo festejaron".

* "En la pandemia también miles de chicos estaban en orfanatos sin familias que los contuvieran. A nadie le interesa hablar de una ley de adopción. Claro, esos niños no votan, no hay lobby y no hay dinero detrás de eso".

* "Estoy aquí para representar a quienes se desilusionaron con los Gobiernos de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo. Ellos ya nos gobernaron y fracasaron".

* "Quiero hablar de otras cuestiones que sucedieron durante la pandemia. Todos padecimos este encierro cruel. No pudimos salir al aire libre, caminar y el deporte era esencial, no solo para la salud mental, sino también para el físico. Vamos a declarar que la actividad física sea esencial".

* "Respecto de las drogas, necesitamos una ley de adicciones, que dé espacios de rehabilitación, reinserción y contención a aquellas familias que tanto sufren".

* "La Argentina tiene que crecer y para eso se necesita inversión, y para que haya inversión necesitamos un modelo macroeconómico estable, previsibilidad y seguridad jurídica. Siempre estamos hablando de cómo emparchamos, porque la realidad está complicada. Siempre vemos estos movimientos pendulares entre los diferentes Gobiernos que tienen un costo altísimo. Nos tenemos que sentar y pensar juntos cuál es el modelo de país que queremos. Tenemos que trabajar en un acuerdo de fondo".