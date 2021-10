Duro comunicado: el Comité Paralímpico criticó a Bonadeo tras unas polémicas declaraciones

Esta semana se filtró un video de Gonzalo Bonadeo en el que, durante un charla que brindó en Salta en 2016, tiene expresiones discriminatorias hacia los atletas paralímpicos y sobre los Juegos que se llevan a cabo cada cuatro años.

En esa ocasión, el periodista que supuestamente se especializa en deportes olímpicos –para lo cual siempre es convocado por los medios– dijo, por ejemplo, que no debería premiarse con medallas a los atletas que compiten en esas disciplinas.

"Después de muchos años de pensarlo, llegué a la conclusión que los Paralímpicos no deberían tener medallas, o mejor dicho, deberían sacarles un poco de ese barniz competitivo que tienen", afirmaba el periodista.

En las redes sociales, por supuesto, no le dejaron pasar al recordar aquellas polémicas e infortunadas –por calificarlas de una manera suave– declaraciones.

Ante el audio que se viralizó de Gonzalo Bonadeo, podemos decir que:

TIENE RAZON GONZALO. pic.twitter.com/Pmrf2Ob5JV — Comité Paralímpico Argentino (@ParalimpicosARG) October 22, 2021

Entre muchos otros, la nadadora Daniela Giménez, medallista paralímpica, publicó en Instagram: "Hace muchos años sé que opinás esto sobre los Juegos Paralímpicos. Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo".

"A partir de ahí sólo escuché a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad”, sostiene la nadadora chaqueña, ganadora de un diploma en Tokio 2020.

“No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin", continúa el posteo.

"Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito. A lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad... Desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar", afirma Giménez.

En las últimas horas, además, se sumó a los repudios el Comité Paralímpico Argentino (Copar), mediante una carta pública titulada "Tiene razón Gonzalo", al advertir que en aquella charla de 2016 "arranca reconociendo que es bocón y que no le preocupa decir barbaridades. Luego de ese reconocimiento personal, lamentablemente se escuchan 4.30 minutos de barbaridades. Una tras otra sobre el Paralimpismo y los deportistas con discapacidad".

EL VIDEO QUE SE FILTRÓ: