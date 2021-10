Todos los partidazos que podrás ver en tu TV este finde: tomá nota y no te pierdas nada

Los amantes del fútbol no podrán despegarse de su televisor este fin de semana, ya que la agenda de partidos televisados está imperdible: en nuestro país la Liga Profesional va entrando en etapa de definición y además en Europa se vienen grandes clásicos como Barcelona - Real Madrid y Machester United - Liverpool.

En cuanto a los equipos de nuestra ciudad, Gimnasia recibirá a Central Córdoba esta tarde desde las 145 horas (TNT Sports) con la posibilidad de cosechar su tercer triunfo de forma consecutiva. Estudiante, que viene de igualar con Atlético Tucumán, visita este domingo a Colón en Santa Fe desde las 15.45 (TV Pública).

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Gimnasia LP vs Central Córdoba FOX SPORTS PREMIUM

18:00 Defensa y Justicia vs Platense TV PUBLICA

20:15 Rosario Central vs Racing FOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

08:30 Chelsea vs Norwich STAR +

11:00 Crystal Palace vs Newcastle

11:00 Everton vs Watford

11:00 Leeds United vs Wolverhampton ESPN

11:00 Southampton vs Burnley

13:30 Brighton vs Manchester City ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Valencia vs Mallorca

11:15 Cádiz vs Alavés ESPN 3

13:30 Elche vs Espanyol DIRECTV GO

16:00 Athletic Bilbao vs Villarreal ESPN 3

SERIE A

10:00 Salernitana vs Empoli STAR +

13:00 Sassuolo vs Venezia ESPN Extra

15:45 Bologna vs Milan ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bielefeld vs Borussia Dortmund ESPN 2

10:30 Bayern Múnich vs Hoffenheim STAR +

10:30 Leipzig vs Fürth

10:30 Wolfsburgo vs Friburgo

13:30 Hertha Berlín vs Borussia Monchengladbach ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Nantes vs Clermont

16:00 Lille vs Brest

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Villa Dálmine

15:30 All Boys vs Almagro

15:30 Barracas Central vs Guillermo Brown

15:30 Estudiantes Bs.As vs Mitre

17:10 Morón vs Defensores de Belgrano TYC SPORTS

19:10 Tigre vs Chacarita TYC SPORTS

21:10 Agropecuario vs Almirante Brown TYC SPORTS

DOMINGO 24 DE OCTUBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:45 Colón vs Estudiantes LP ESPN TV PUBLICA

15:45 Godoy Cruz vs Banfield TNT SPORTS

18:00 Huracán vs San Lorenzo FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Vélez vs Boca TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Atalanta vs Udinese ESPN

10:00 Fiorentina vs Cagliari STAR +

10:00 Hellas Verona vs Lazio STAR +

13:00 Roma vs Napoli STAR +

15:45 Inter vs Juventus ESPN 2

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Niza vs Lyon ESPN 3

10:00 Lens vs Metz

10:00 Lorient vs Bordeaux

10:00 Reims vs Troyes

10:00 Stade Rennais vs Estrasburgo

12:00 Monaco vs Montpellier

15:45 Marsella vs PSG ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Sevilla vs Levante DIRECTV GO

11:15 Barcelona vs Real Madrid ESPN

13:30 Betis vs Rayo Vallecano ESPN 3

16:00 Atlético Madrid vs Real Sociedad DIRECTV GO



PREMIER LEAGUE

10:00 Brentford vs Leicester ESPN 3

10:00 West Ham vs Tottenham STAR +

12:30 Manchester United vs Liverpool ESPN 2

BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Bayer Leverkusen ESPN 2

12:30 Stuttgart vs Union Berlín

14:30 Bochum vs Eintracht Frankfurt