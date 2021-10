Aseguran que más de un millón y medio de turistas accedió a la segunda edición del Previaje

La segunda edición del programa PreViaje superó el millón y medio de turistas que utilizan el beneficio, informó hoy el Ministerio de Turismo y Deportes, al tiempo que destacó que el total facturado hasta el momento "triplica" lo registrado en 2020.

"Se ingresaron comprobantes por casi $30 mil millones, lo que triplica el total de lo facturado en 2020", precisó esa cartera en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, el 47% de los gastos corresponde a agencias de viajes, el 35% a alojamientos y el 13% a transporte aéreo.

En el informe divulgado por la cartera de Turismo se indicó que el 67% de lo cargado "corresponde a noviembre y diciembre de 2021".

"Los resultados de la segunda edición de PreViaje nos llenan de expectativas: ya triplicamos las cifras del año pasado, que había sido un éxito total", destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

El funcionario auguró que "en noviembre y diciembre, la Argentina va a desbordar de turistas. Vamos a vivir una temporada histórica".

Según el relevamiento de este ministerio, cerca de un millón de turistas utilizaron el beneficio para sus escapadas durante noviembre y diciembre de 2021, lo que genera grandes expectativas de reactivación para el sector.

En ese sentido, a lo largo del último fin de semana largo se movilizaron 4.250.000 argentinas y argentinos, "lo que representó el movimiento turístico más importante de los últimos diez años en esta fecha", informó el comunicado.



Los destinos más elegidos hasta el momento son las provincias de Buenos Aires (21% de quienes utilizaron el programa), Río Negro (19%), Santa Cruz (10%), Neuquén (9%), Córdoba (9%), Mendoza (9%), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (7%), Misiones (6%), Salta (6%) y Chubut (4%).



En el marco del encuentro del Gabinete Federal que se realizó la semana pasada en Chubut, el presidente Alberto Fernández conversó con prestadores turísticos, quienes expresaron su entusiasmo por las perspectivas de la temporada.



"Queremos que este verano la Argentina se llene de turismo a lo largo y a lo ancho del país", aseguró el Presidente en Puerto Madryn.



Operadores turísticos de las distintas regiones del país también destacaron las ventajas del programa.



Desde Chubut, Leticia Benítez, de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés, declaró que "el último fin de semana largo tuvimos que pedir a turistas que no vengan porque habíamos superado el 100% alojamiento. PreViaje fue una herramienta fundamental, sobre todo para las agencias de viajes. Hoy estamos trabajando, esperando un noviembre espectacular y un verano mejor".



En Purmamarca, Jujuy, Dalma Malén Rueda, de Galería Santa Rosa, eligió mencionar un problema logístico que se soluciona con la tarjeta, que "nos beneficia mucho a nosotros y también al turista, ya que muchas veces no hay plata en el cajero y de esa forma podemos llevar adelante la venta".



A nivel internacional, Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), recordó que "nosotros estamos muy alineados con el plan de acción que hemos visto con PreViaje" y adelantó que "aparte de apoyar y ayudar, vamos a poner ese plan como ejemplo para otros países miembros. No sólo para la región, para otras regiones también".



El programa implica que con las compras anticipadas en 2021 para viajar desde noviembre 2021 y durante todo 2022, por cada comprobante el turista recibirá el 50% de lo que haya gastado a modo de crédito, mientras que para las personas afiliadas a PAMI el reintegro será del 70%.



Con el ahorro realizado se podrán realizar más compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.



En este programa generan crédito todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos.



Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de $100.000, mientras que el resto de los prestadores tienen un tope de $5.000 en total.



El beneficio aprobado se acreditará en una Tarjeta Precargada expedida por el Banco de la Nación Argentina o en la Billetera Electrónica BNA+.



Para más información se puede consultar la página previaje.gob.ar.