Tránsito post pandemia: conducción más agresiva y mayor tensión

En las cuatro décadas que lleva al volante de un taxi en La Plata, Jorge Delgado no recuerda ningún otro momento en que el tránsito registrara “el nivel de agresividad” que percibe en estos días: “la agresividad en la manera de manejar, en La Plata, existió siempre. Pero después de la apertura se incrementó. Da la impresión de que la tensión en la calle está en todas partes. Desde la cabina del taxi me parece que cada conductor quiere hacer lo que se le antoja. Los entredichos hoy se ven todos los días y lo llamativo es que involucrados en ellos se pueden ver tanto a hombres como a mujeres”.

Como Jorge Delgado, son muchos los que observan una mayor crispación en el tránsito, que se expresa en una manera de conducir más agresiva y en una mayor conflictividad entre conductores.

Una encuesta difundida la última semana le puso números a esa tendencia: realizada por el Observatorio Vial de la Cámara que nuclea a las empresas de software vial (Cecaitra) entre conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires, su principal conclusión es que el 65 % de los conductores percibe un tránsito más agresivo en la post pandemia.

Consultados por este diario, automovilistas, taxistas, peatones y ciclistas platenses coincidieron en considerar que la apertura dio lugar a una manera de conducir más crispada, en la que se hace más notoria la agresividad, la tensión y en la que se hacen más frecuentes los entredichos y las discusiones por motivos del tránsito en la calle.

Se habla de “mayores apuros” y de “falta de paciencia” y se indican que los momentos en que esos rasgos se expresan con mayor frecuencia son las horas pico.

Desde el Sindicato Unión Conductores de taxímetros de La Plata, Juan Carlos Berón, es uno de los que se refiere a un tránsito post pandemia caracterizado por un mayor nivel de tensión.

“Nosotros estamos viendo que desde que se abrió todo se maneja más agresivamente. Los insultos y las discusiones por problemas de tránsito de auto a auto son mucho más frecuentes que antes. La verdad es que cualquiera, mujer, hombre, te tira el auto encima. Nadie tiene paciencia e incluso se ven más casos de discusiones que suben de tono. Y ahora que empezó la presencialidad en los colegios, todo el mundo quiere pasar , todo el mundo quiere imponerse para estacionar. La verdad es que hay un clima de agresividad terrible en la calle después de la cuarentena y la pandemia la gente no tiene prácticamente paciencia. Yo creo que la cuarentena y la pandemia han tenido mucho que ver, porque se ve a la gente muy alterada”, sostuvo el dirigente de los conductores de taxis en diálogo con este diario.

Los horarios picos, dicen Berón, son el epicentro de otra conducta que se potenció con la post pandemia: “ la manera de manejar cambió. Todos andan rápido, todos quieren llegar ya, todos están apuradísimos. Los compañeros nos dicen, antes a los taxistas les tenían más paciencia, los dejaban pasar. Ahora nadie deja pasar a nadie, no se respeta la derecha, no se respeta nada. Es como si no importara nada del otro”.

Entre los taxistas destacan, por caso, la forma en que se utiliza el celular mientras se maneja (ver aparte) y se piden “campañas de concientización para que volvamos al respeto por el otro”.

Este crecimiento de la crispación de los protagonistas del tránsito no sólo es observada por los automovilistas, sino también por ciclistas y peatones.

Para Pilar Gil, una platense que se traslada en bicicleta, “se nota un tránsito agresivo, pero no se si es más agresivo que antes de la pandemia o si simplemente nos habíamos desacostumbrado a este ritmo durante todo el tiempo en que hubo restricciones”.

Desde la perspectiva del automovilista, Favio Belázara, en tanto, opina que en la presencia de un tránsito más agresivo también pesa otro factor: los autos hoy responden muy bien y eso hace que los conductores sean más osados y hagan maniobras que antes no se animaban a hacer porque manejaban con más cautela.

Al antropólogo Héctor Lahitte, en tanto, no le asombra la mayor tensión que se observa entre los protagonistas del tránsito después de lo peor de la pandemia.

“La pandemia ha tenido una fuerte repercusión sobre todos, elevando el nivel de frustración al afectar nuestra capacidad de manejar el futuro y de decidir. Esa frustración hace que se pase de la indiferencia hacia el otro, a una situación de mayor hostilidad, de mayor intolerancia. En ese marco, una mayor tensión en el tránsito es una consecuencia. También podemos ver un incremento de la violencia en otras formas”, indicó Lahitte,

Para el antropólogo platense, “todavía vamos a ver muchos más cambios en la vida cotidiana derivados de la pandemia y a más largo plazo. Entre otros, cambios en la forma de vestir, que se va a hacer cada vez más informal y descontracturada”.

Este diario también consultó a la Municipalidad de La Plata para saber si desde el área correspondiente se observaba una mayor agresividad en la forma de conducir después de la pandemia, pero no se obtuvieron datos al respecto.

La encuesta

La encuesta realizada en el AMBA acerca de la percepción de los conductores sobre el tránsito en la post pandemia arrojó, además, algunos datos relacionados con la edad y el género de los consultados.

Como se dijo, el principal dato que surge de ella es que el 65 por ciento de los conductores del Área Metropolitan a de Buenos Aires percibe que el tránsito evidencia conductas más agresivas luego del período más duro de la pandemia de coronavirus, en el que miles de personas pasaron días, y hasta meses sin conducir.

Así surge del trabajo realizado por especialistas en seguridad vial., quienes consideraron que “una vez que se retornó a las rutinas previas a la pandemia, el tránsito mostró modificaciones, presentándose costumbres que no eran habituales en el pasado”.

En ese sentido, la encuesta realizada por el Observatorio Vial de la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial (Cecaitra), entre conductores de CABA y el conurbano arrojó una valoración negativa respecto a la conducta de los conductores en la post pandemia.

En primer lugar los especialista indagaron si “con el fin de las restricciones por la pandemia, ¿cree que los conductores tienen conductas más, igual o menos agresivas que antes de la pandemia?” y, entre cerca de un millar de consultados, el 65% contestó que considera que son conductas más agresivas, en tanto que para el 23.6%, los conductores tiene las mismas conductas; el 7.9% sostuvo que son menos agresivas; y el resto dijo no saber”.

Si se tienen en cuenta las edades de los encuestados, se pudo observar diferencias muy notorias en las respuestas.

Así, “mientras que el 36.6% de los jóvenes menores de 29 años dijo que las conductas eran más agresivas en la post pandemia; el porcentaje aumentó al 60.2% en los adultos de 50 a 64 años”.

En relación al sexo, “el 44.7% de los hombres sostuvo que hay un tránsito más agresivo, cifra que ascendió al 57% en las mujeres”.

“Los datos nos revelan que se observa un tránsito con características más agresivas en la post pandemia y es un dato que debe alertarnos y darnos el impulso para continuar concientizando a la sociedad en materia vial”, dijo Facundo Jaime, uno de los especialistas del Observatorio Vial en un comunicado.

“Estamos convencidos que un tránsito seguro se logra con peatones y conductores atentos, responsables y respetuosos; y apelamos a que se salga a la calle con conciencia vial”, agregó.

El sondeo también quiso conocer la autopercepción de los conductores sobre su conducta vial y allí “el 56.3% contestaron tener las mismas conductas, un 28.1% expresó poseer menos conductas agresivas y el 10.7% sostuvo que tenía una conducción más agresiva que antes de la pandemia. El resto (4.9%) no eligió ninguna opción”.

“Esta visión negativa del otro y positiva de uno mismo, se repite en cada sondeo que se realizó. Los datos nos muestran que se es crítico con los demás conductores, que se ven los errores en el resto de los conductores, pero no se logra ser capaz de reflexionar o autocriticarse, admitiendo los errores propios al conducir, que seguramente sucedan en la mayoría de los casos y en la misma proporción que los ajenos”, explicó Jaime.

Opinaron que hay un tránsito más agresivo el 44.7% de los hombres y el 57% de las mujeres

“Se maneja más rápido, se muestra poca paciencia y abundan las discusiones”