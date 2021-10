Charly García: festejo a toda orquesta

El público que ayer asistió al Centro Cultural Kirchner para celebrar el cumple de Charly García se puso en llamas con la aparición sorpresiva del músico en el escenario del Auditorio Nacional, donde se le tributó un homenaje por su cumpleaños 70.

El gran rockstar argentino apareció sin aviso previo para cantar un rabioso “Cerca de la revolución”, donde estuvo acompañado por Fito Páez en teclados, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en coros y una banda con el Zorrito Von Quintiero y Fernando Samalea.

Después el grupo siguió con “Promesas sobre el bidet” y “Raros peinados nuevos”, en impagables versiones y con el público en llamas, con un Charly con sombrero, saco blanco y remera negra sentado a los teclados. Seguidamente la banda propuso y Charly cantó “Demoliendo hoteles” y después llegó el Feliz Cumpleaños a Charly cantado por todos.

“Una vieja canción que me transportó al estrellato argentino”, dijo Charly al arrancar “Canción para mi muerte”, el gran éxito de “Vida” el primer LP de Sui Generis de 1972. Mientras tanto, en la plaza frente al CCK había cientos de personas que pudieron seguir el show.

Hilda Lizarazru fue parte de los festejos por el cumple de Charly / Télam

LOS FESTEJOS

Las celebraciones por el cumpleaños 70 de Charly García, que tuvieron su epicentro en el CCK -donde más de cien músicos desarrollaron un festejo musical en cadena- pero también en Tecnópolis y el Teatro Colón con Fito Páez y la Orquesta Estable recreando parte de su repertorio, confirmaron lo que muchos ya sabían antes de este gran festejo: Charly no sólo es un emblema del rock nacional sino un ícono argentino.

La imponente grilla artística con entrada gratuita y transmisión por streaming comenzó a las 14 en el Auditorio Nacional, donde hubo una orquesta de cámara de tres violines, dos violas, dos cellos, contrabajo, órgano, flauta, clarinete, corno, percusión y piano.

A las 16 arrancó el segundo bloque de este megaconcierto, con cambio de músicos, público y sonoridades para escuchar las variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango, el folclore y el jazz.

Y a las 18, en la previa a lo que fue la gran frutilla del postre del espectáculo (la aparición de Charly en el escenario, por supuesto) fue el turno de una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina, entre otros.

El concierto del Colón fue con entrada gratuita que debió reservarse el viernes y se pudo seguir online a través de vivamoscultura.buenosaires.gob.ar. y el canal de Youtube del Colón.

El festejo también dijo presente en Tecnópolis, donde hoy continuarán los recitales de varias bandas y músicos invitados y se realizará una muestra de fotografías y tatuajes alusivos a García.

“Soy zurdo, tengo la mitad del bigote blanco, tengo oído absoluto, me tiro de diez pisos y no me hago nada. Soy un freak”, se autodefinió Charly García en la serie “Bios” dedicada a su figura, en un intento de explicar los motivos por los cuales ocupa el privilegiado sitial de ídolo popular desde hace 50 años. Ayer, los mega festejos por los 70 años fueron una confirmación no sólo de su talento sino del amor profesado por su público.