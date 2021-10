Se reaviva polémica entre La Plata y la Provincia por la Capitalidad

“Si el Gobernador se queja de que las veredas de la Ciudad están rotas, que la República de los Niños está mal, con los problemas de seguridad que hay, entonces, que me pague la deuda de Capitalidad y arreglo lo que tengo que arreglar, incluso, compro móviles para la Policía”. En diálogo con EL DIA, el intendente, Julio Garro, lanzó ayer una dura réplica a las críticas que Axel Kicillof realizó de su gestión y ratificó que hoy se presentará a la Justicia para reclamar a la Provincia el pago de unos 2.750 millones de pesos.

La medida es en respuesta a las críticas que el gobernador Kicillof realizó de la gestión del jefe comunal y el estado de “abandono” de la Ciudad, durante una entrevista con EL DIA, la semana pasada. A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal anunció que judicializará el reclamo por los atrasos que el Estado provincial tiene con el Municipio por la Capitalidad y ayer, en diálogo con este diario, lo ratificó, reavivando una vieja polémica.

Se trata de una tasa que la Provincia debe abonar a la Ciudad por los servicios municipales prestados a los edificios públicos de la administración bonaerense, cuya deuda data desde 2014 y acumula, contando intereses, unos 2.570 millones de pesos.

El año pasado Garro había impulsado negociaciones para avanzar con la resolución de ese pasivo provincial, contemplando la posibilidad de traducirlo en nuevas obras para la Ciudad, pero las conversaciones no prosperaron.

Si bien Garro remarcó que al cumplirse cinco años de una deuda la presentación judicial debe realizarse como un procedimiento formal para que no prescriba, también advirtió que la presentación que se hará hoy en el fuero Civil y Comercial es por todos los años de deuda, incluso lo que no están al borde de prescribir.

Según el mandatario local, son 1.333 millones de pesos, a los que deben sumársele los intereses y las multas, lo que suman 2.570 millones de pesos.

“El año pasado les pedí una gestualidad para que me paguen algún monto y no me vea obligado a ir a la Justicia, tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades y me lo reclama el Tribunal de Cuentas. Y si la Provincia quería hacer una obra para la Ciudad y pasarlo por Capitalidad, también se podía. Pero no lo hicieron”, se quejó Garro.

“UNA DEUDA DE VIDAL”

Consultado por EL DIA, desde el entorno de Kicillof advirtieron que “el 80 por ciento de la deuda que Garro reclama, corresponde al período 2016-2019”, es decir, a la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. “Tendría que haberse acordado de reclamárselo a la gestión anterior”, lanzaron.

Garro admitió que Vidal también fue deudora de la Capitalidad cuando gobernó la Provincia. Consultado al respecto, dijo: “Nos pagó unos 40 millones de pesos, que impidieron la judicialización. Lo que yo quise el año pasado es llegar a algún tipo de acuerdo en el mismo sentido, que se canjee a través de alguna obra provincial para la Ciudad, pero no tuve respuesta”.

Sin embargo, reconoce que el resto de los fondos correspondientes al concepto en los cuatro años que duró la gestión de la exgobernadora no se abonaron.

El año pasado el jefe comunal había impulsado en la Legislatura un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la tasa de Capitalidad a través de una norma provincial, dado que hoy se enmarca en un convenio entre la Ciudad y la Provincia firmado en 1991.

La iniciativa, presentada por el senador de Juntos Juan Pablo Allan, fue votada en el Senado provincial, donde la alianza opositora mantuvo la mayoría, y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.

“Voy a insistir para que sea ley, aunque sea reduciendo el monto que está establecido cobrar”, dijo Garro ayer a EL DIA. Y añadió: “El Gobernador habla de rejerarquizar la Ciudad, que pague la deuda que compramos patrulleros o cámaras de monitoreo o arreglamos las veredas o ponemos más luminarias”.

“ES ELECTORALISTA”

El diputado provincial y candidato a concejal del Frente de Todos Guillermo Escudero se metió ayer en la polémica de la Capitalidad. “Soy de los que defienden la tasa que debe cobrar la Ciudad porque históricamente el peronismo planteó el tema a nivel provincial”, dijo el legislador, en diálogo con este diario.

Sin embargo, objetó: “No estoy de acuerdo con el modo del Intendente para reclamarlo”. El dirigente platense calificó la postura como “una estrategia electoralista”, porque “en el primer mandato de Garro, que coincidió con el gobierno de Vidal, no hubo ni un solo proyecto sobre la Capitalidad”, añadió. Y cuestionó: “Es especulativo”.

·En ese sentido, criticó: “En 2015, cuando estaba en campaña, dijo que iba a terminar con la zona roja y no hizo nada. No han hecho nada con la venta ambulante ni con la capitalidad tampoco. Y ahora se acuerda..”.