Jones Huala, desde la cárcel, contra el Gobierno

A través de un comunicado de más de dos carillas y desde su reclusión en una cárcel chilena, el líder mapuche, Facundo Jones Huala, se despachó ayer con duras críticas contra el Gobierno -mencionó en forma directa a Cristina Kirchner-, la oposición y el periodismo.

En medio del conflicto en Río Negro -donde el reclamo por la tierra se mezcla con las ocupaciones y los ataques vandálicos- y después de la controversia que generó la asistencia del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a una de las audiencias judiciales de Jones Huala, el propio líder mapuche salió a acusar a “representantes del Gobierno” de intervenir en sus audiencias “para forzar al Poder Judicial” e impedir su libertad condicional. Un benifico que, en efecto, le fue negado por la justicia chilena.

“La libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta, por lo que no requiere postulación. Asimismo, no fui yo quien solicitó la presencia del embajador argentino ni del gobierno chileno en mis audiencias, a ellos corresponde explicar sus motivos”, planteó Huala. Y se quejó: “Por algo es que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no conseguí la libertad. A los 4 años y medio debería haber salido. Otros presos han tenido muchas menos dificultades para lograr su libertad”.

En ese sentido, deslizó que “sin embargo, a mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al poder judicial a que no me suelten, la independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina. ¿Qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”.

Después Jones Huala abundó en crítcas contra el kirchnerismo y recordó que “el espionaje de la AFI no fue obra del macrismo sino principalmente del kirchnerismo, que nunca dejó de reprimir”. Propuso además que, “sea cual fuere el gobierno, la única acción creíble para resolver pacíficamente y dialogando el conflicto sería devolver todo el Territorio Ancestral Mapuche y Aonikenk, expulsando transnacionales y terratenientes como incluso los Kirchner son”.

Una línea después apuntó de manera directa contra la Vicepresidenta: “Vale recordar las palabras de Cristina Kirchner a los indios amigos en sus fiestas de bicentenario: ‘No sacrificaremos las inversiones extractivistas por ustedes, que igual usan tecnología’”, citó y agregó que “con la trampa de la ley 26.160 (que declaró la emergencia sobre tierras indígenas) ni siquiera se acercan a la reforma agraria ni políticas de reparación reales mínimas”.

Sobre el final del texto, Jones Huala, hizo una suerte de mea culpa por haberse sacado una foto con la titular del Inadi, Victoria Donda y por haberle concedido una entrevista a Jorge Lanata, a quienes consideró “winkas (invasores) de ideologías procapitalistas que solo llevan agua para su molino de estatismo y democracia burguesa”.

El líder mapuche, que cumple una condena de nueve años por un atentado a una casa de la región chilena de Los Ríos en el año 2013 y por tenencia ilegal de armas, firmó su texto como “preso político mapuche”.

El escrito fue repudiado en Twitter por la titular del PRO, Patricia Bullrich, que le exigió al Gobierno “que defienda a los ciudadanos de la violencia que promueve Jones Huala. [...] Tenemos que reaccionar: el comunicado escrito por él desde la cárcel muestra la gravedad de lo que se vive en el sur”, advirtió. Otro que se pronunció al respecto fue el conductor televisivo Marcelo Tinelli, que también en redes sociales llamó a proteger la Patagonia “de vándalos” y, con un mensaje en el que mencionó al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, convocó a firmar una petición en la plataforma change.org.