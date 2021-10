Copa Argentina en la mira: Battaglia opinó sobre guardar jugadores contra Gimnasia

En la caída ante Vélez, Boca jugó uno de los peores partidos de los últimos tiempos y además resignó prácticamente todas las posibilidades de darle batalla a River por el campeonato en disputa.

Al término del partido en la cancha de Vélez, Sebastián Battaglia estuvo muy autocrítico con su equipo y analizó con crudeza los errores cometidos.

Pero también analizó, ante una pregunta de un periodista, la posibilidad de recambios importantes en el partido con Gimnasia del sábado para guardar futbolistas de cara al enfrentamiento del próximo miércoles 3 de noviembre ante Argentinos Juniors, en Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

"Lo analizaremos en el transcurso de los días, porque es muy pronto para pensar en el sábado. Tenemos que ir partido a partido para sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el torneo y así estar en lo más alto de la tabla. Luego está el objetivo de la Copa Argentina que se nos viene. Hay que seguir trabajando para lo que viene", advirtió.

Con respecto a la actuación de su equipo en terreno velezano, esto opinó el DT xeneize: "Hubo un par de partidos que nos tocó arrancar abajo y luego se hace cuesta arriba todo. Es algo que habrá que corregir, pero no siempre se pueden dar vuelta los partidos. El rival aprovechó la ventaja e hizo un segundo gol en el final", apuntó el DT.

El entrenador de Boca Juniors se refirió también al bajo nivel de juego de su equipo, que no concretó ningún remate al arco defendido por Lucas Hoyos. "La circulación de la pelota se nos hizo difícil por momentos. No tuvimos la precisión de otros partidos y enfrente tuvimos un gran rival que también juega, que tiene grandes jugadores y nos hizo las cosas complicadas a la hora de tenerla. No nos impusimos en el juego", remarcó.