Cómo dilapidar parte de los ahorros en menos de un mes

De no creer. El presente de Estudiantes es flojo y preocupante. Por primera vez en casi un año ya hay cuestionamientos hacia el entrenador Ricardo Zielinski. Lo que hasta hace un mes era una Luna de miel, con besos y caricias, ahora es una crisis con discusiones e incertidumbre. No estaba en los planes de nadie, no se vislumbraba este momentos unas fechas atrás. Ayer el Pincha volvió a perder como visitante, esta vez 2-1 contra Colón, llegó a seis fechas sin conocer la victoria y el cielo despejado y con sol se llenó de nubes.

No fue un desastre el equipo del Ruso Zielinski y no fue una sorpresa su derrota en Santa Fe. Por momentos le jugó de igual a un gran rival y hasta tuvo sus chances de dar el zarpazo en el momento oportuno. Es más, hasta pareció haber dado un paso adelante respecto al encuentro de Atlético Tucumán. El mal trago albirrojo no fue ayer, sino la semana pasada contra el Decano y semanas atrás ante Rosario Central y Platense.

Estudiantes, hace un mes atrás,le ganaba a Patronato como visitante y sacaba cuentas para ver cuándo se podían caer Talleres o River. Jugar una copa el año próximo era algo que casi nadie discutía. Hoy la situación es diferente. La pelea por el título quedó en el olvido, meterse en la Libertadores es algo más que difícil y jugar la Sudamericana empezó a correr riesgo teniendo en cuenta el presente y los rivales que asoman en el horizonte.

El partido empezó tranquilo para Estudiantes, que intentó ser prolijo en la salida, con un Fernando Zuqui como eje de los ataques, siempre con Juan Sánchez Miño como su socio. A decir verdad, en los primeros minutos no pasó demasiado, ni para un lado ni para el otro. Pero a los 13 minutos Eric Meza recibió por la banda izquierda, avanzó varios metros, frenó, se posicionó y metió un fuerte derechazo que se metió por segundo palo de Mariano Andújar, que se sorprendió y falló en el cálculo. Con poco y nada el local ya estaba 1-0 arriba.

Entonces el Pincha vivió 10 minutos de tensión. Creció Colón, le copó el mediocampo, lo atacó por las bandas y dejó en evidencia la lentitud de una defensa que ni siquiera con cinco jugadores fue más sólida. En esa lapso Agustín Rogel protagonizó dos jugadas muy polémicas, al límite, que pudieron costarle caro al equipo: en una se arrojó con sus pies hacia adelante y casi le comete penal a Gonzalo Piovi, luego forcejeó con Morelo y el colombiano se tiró a la pileta. No cobró Leandro Rey Hilfer, pero se llenó de culpa ante el reclamo local.

Recién luego de los 25 minutos mejoró Estudiantes. Se tranquilizó y volvió a manejar el partido. Zuqui y Sánchez Miño manejaron la pelota y a ellos se le sumó Gustavo Del Prete. Primero Francisco Apaolaza reventó el palo izquierdo de Burián (idéntica fórmula que la utilizadas para sus goles a Gremio y Banfield), hasta que a los 28 minutos llegó el empate. Fue un remate desde afuera del área de Zuqui que se estrelló en el travesaño, la pelota volvió al medio y allí pegó en la espalda del arquero local. Gol y algo de justicia en la calurosa tarde santafesina.

Así como el gol potenció al Sabalero, lo mismo sucedió con la visita cuando las cosas se pusieron 1-1. Estudiantes controló el mediocampo, creció la figura del Corcho Rodríguez y con un par de pelotas paradas avisó que estaba en partido como para algo más que un empate. Ni siquiera con un peligroso tiro libre que el árbitro le regaló al local en el minuto final la balanza se inclinó para el otro lado.

LEA TAMBIÉN Al perder solidez y confianza, su futuro es sinónimo de duda

OTRO GOL, MALOS CAMBIOS Y TARDÍA REACCIÓN

En el complemento Colón salió decidido a ganar el partido. Con Bernardi, Lértora, Castro y Farías le copó la mitad de cancha y desde allí empezó a lastimar con ataques por las bandas. Y así como en el primero llegó por la izquierda, ahora lo hizo por la derecha para hacer recorrer la pelota de punta a punta, hasta que Federico Lértora la encontró afuera del área y la clavó en el ángulo izquierdo de Andújar.

No reaccionó Estudiantes y en parte por los cambios de Ricardo Zielinski, que mandó a la cancha a Leandro Díaz (¡sacó al único delantero de área, Apaolaza, aun perdiendo!) y a Manuel Castro, y más tarde sorprendió meter al ecuatoriano Ayoví por Del Prete.

LEA TAMBIÉN Nutrir la última línea no fue el remedio para recuperar solidez

Pasaron los minutos y en cada retroceso sufrió un montón. Recién a falta de 10 minutos el DT se decidió a romper la línea de 5 defensores con la inclusión del pibe Zapiola. Y, curiosamente, fueron los minutos en los cuales con más empuje que fútbol merodeó el empate en alguna pelota parada y con un tiro libre de Nicolás Pasquini que pasó muy cerca del palo izquierdo de Burián.

Pero esta vez la fortuna no estuvo de su lado. Sumó su segunda derrota seguida como visitante, se aleja de la Libertadores y la línea de abajo para clasificar a la Sudamericana está cada vez más cerca, cuando hace un mes atrás era un escenario que ni el más pesimista se lo podía imaginar: cómo dilapidar los ahorros en tan solo un mes.