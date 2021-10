River despachó a Argentinos y dio otro paso en la búsqueda del título

El líder River goleó anoche a Argentinos Juniors por 3 a 0 y sacó más ventaja sobre sus perseguidores en busca del título. Bruno Zuculini, Julián Álvarez y Braian Romero fueron los goleadores del equipo de Marcelo Gallardo que jugó con autoridad y alcanzó la octava victoria al hilo.

River alcanzó los 42 puntos y aprovechó el empate de Talleres (33) con Lanús (31) y la derrota de Boca (30) a manos de Vélez (31).

Con oficio, confianza y solvencia, River sacó adelante un partido que fue parejo hasta el primer gol. Argentinos procuró defenderse bien, River tuvo el protagonismo con la circulación de la pelota y necesitó de remates de media distancia para inquietar a Federico Lanzilotta.

Agustín Palavecino fue una de las figuras en la creación de fútbol. El ex Platense entregó la pelota limpia para Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez, el jugador más destacado del fútbol argentino.

Sin Enzo Pérez, Zuculini actuó como volante central y equilibró a un equipo jugado en ataque, como es habitual, con sus centrales adelantados, en la vuelta del chileno Paulo Díaz. A ellos se sumaron las coberturas de Santiago Simón, cada vez más afianzado, junto a Palavecino y Rollheiser.

Este River de Gallardo ya no ataca tanto por las bandas (lo hace, pero sin tanta precisión como antes) y sí tiene el pase justo en el centro a través de Palavecino. Un formidable remate de larga distancia de Zuculini abrió el marcador, tras pegar en el travesaño y sobrepasar la línea de sentencia por centímetros. Por las dudas, Álvarez la empujó, pero el gol ya era del ex Racing. River nunca perdió la paciencia porque sabía que de alguna manera podía romper el cerco de un equipo que no se guardó nada a pesar de la proximidad de la semifinal de la Copa Argentina ante Boca Juniors de la semana próxima. Un remate en el palo de Enzo Fernández, cuando se terminaba la primera parte, hubiese estirado la ventaja. El público, que cantó por la continuidad de Gallardo a viva voz, aplaudió de pie al equipo en la tarde noche calurosa de Núñez, porque hizo una gran labor en todas sus líneas. Franco Armani resultó un testigo privilegiado.

En el segundo tiempo Argentinos salió un poco más con el ingreso de Jonathan Gómez y la salida de Enzo Kalinski. Pero River no lo perdonó. Con la justeza en el pase de Palavecino, la velocidad de Braian Romero y el oportunismo de Álvarez (marcó su décimo tanto en ocho encuentros) sentenció el pleito.

Poco después, por si quedaban dudas, lo aseguró con la devolución de Álvarez para Romero en el 3-0.

Argentinos se reagrupó otra vez para no sufrir una goleada mayor y Gallardo realizó cambios en River para ahorrar energía en jugadores clave como Palavecino y Álvarez.

La victoria de River fue justa, de principio a fin. Demostró una vez más porqué es el líder de la Liga Profesional de Fútbol y es el mejor, por lejos, en funcionamiento e individualidades.