Ecoficción: en La Plata, los libros de temática ambiental ya representan un boom

Mientras las postales de incendios, inundaciones o tierras devastadas por agrotóxicos parecen postales cada vez más comunes de nuestro tiempo, la literatura no le escapa a la problemática y, bajo una categoría que en muchas librerías ya empiezan a llamar de “ecoficción”, los libros que abordan cuestiones ambientales ganan terreno y, así como crecen sus lectores, crecen también los títulos que orbitan alrededor de la crisis medioambiental.

Los ejemplos son muchos y bien variados: a los libros de la activista juvenil Greta Thunberg hay que sumarle ficciones en las que, de un tiempo a esta parte, las escritoras argentinas parecerían ser punta de lanza del fenómeno.

“El caso de Samanta Schweblin es un ejemplo”, apuntan desde una de las librerías platenses, donde -al igual que ocurre en otras de la Ciudad- el libro de esta autora (“Distancia de rescate”, impulsado ahora por el estreno de la película en Netflix) se encuentra agotado desde hace días.

“Pero no es el único ejemplo -aclara Victoria, encargada de una cadena de librerías-. También podemos agregarle al fenómeno libros como ‘Mal comidos’, de Soledad Barruti, que hacen foco no sólo en la alimentación sino en el aspecto medioambiental que supone esta temática. El cambio climático, el cuidado de la tierra o la calidad de los alimentos son temas que están ganando un protagonismo fuerte, casi tanto como en su momento lo ganaron los libros dedicados a la temática de género”.

El eco activismo está motorizado por los jóvenes y sus libros ganan cada vez más espacio / AFP

ALGUNOS TÍTULOS

Las dos familias afectadas por los agroquímicos en las plantaciones de soja en “Distancia de rescate”, el negocio del agua como un tesoro líquido en “El rey del agua” (de Claudia Aboaf), el extractivismo urbano en “La asfixia” (de Gabriela Massuh), la poética ecológica en la obra de Selva Almada o la crónica periodística de Josefina Licitra para entender cómo desapareció Epecuén tras una inundación en “El agua mala” son solo algunos ejemplos de cómo el desastre ambiental interpela a una camada de autoras y gana espacio a partir de diferentes títulos.

La realidad se presenta fértil para el llamado Cli-Fi (en inglés, climate ficción), un género que narra las distopías del cambio climático. El fenómeno trasciente lo literario: en septiembre, y bajo el apadrinamiento de Greenpeace, se organizó en Bruselas un festival de cine dedicado al “eco-horror” y el “Cli-Fi”.

Aunque la ficción local todavía no se sirva de esas clasificaciones, el diálogo entre ficción y realidad pareciera ser similar. Tal vez por la aceleración y superposición de las escenas que dan cuenta de la crisis o por el impacto de la pandemia de Covid-19 en lo real y en el imaginario, las autoras que exploran la ecoficción generan espacios colectivos y organizan acciones y pronunciamientos.

Hace un año, la carta “No hay cultura sin mundo”, pensada para alertar a los ciudadanos e interpelar a los dirigentes, fue firmada por Eugenia Almeida, Dolores Reyes, Samanta Schweblin, Elsa Drucaroff, María Sonia Cristoff, Fernanda García Lao, Mariana Enríquez y María Rosa Lojo, entre otros autores e intelectuales, para dar cuenta de lo que llamaron “ecocidio”: “Hemos explotado los cuerpos en todas sus formas, en crímenes sexuales, crímenes ecológicos y crímenes políticos. La naturaleza violada parece el permiso para todas las violaciones reiteradas”.

La escritora Claudia Aboaf es, como se dijo, parte de esta tendencia. “La idea de las intervenciones fue poética y política -dice la autora-. En mi caso, siempre me interesó la literatura de ideas y participé en la redacción de los textos, consciente de que se trata de una escritura colaborativa, de una literatura para una idea común. Esperemos estar a la altura del abismo en que nos encontramos”.

Docente de Ciencia Ficción en la Universidad Nacional de las Artes, la escritora cree que la literatura puede ayudar a promover un pensamiento alternativo: “Necesitamos utopías para rediseñar las adaptaciones para este presente y para un futuro inmediato”. Según detalla, incluso, las distopías de la ficción son un faro de advertencia. “En 2016 escribí en `El rey del agua´ sobre el nuevo oro líquido, que refleja una migración por falta de agua por el lecho del Paraná ya seco. No fue profético, los signos del desastre ya estaban ahí”.

Otro ejemplo, como se dijo, es el de Gabriela Massuh, autora de las novelas “La intemperie”, “La omisión” y “Desmonte”. “Siempre reparé en la pérdida de los paisajes, las epifanías, aquello que nos recuerda a otro tiempo. Cuando escribí `La intemperie´ tenía muy presente que había desaparecido una huella en Buenos Aires, aunque todavía no podía vislumbrar una poética”, analiza la autora sobre cómo la preocupación por el medio ambiente y el extractivismo impregnaron su obra.

La escritora, que participa de acciones colectivas junto a otros autores, usa su cuenta de Twitter para difundir marchas, multiplicar solicitadas o para interpelar a dirigentes políticos para que den respuestas. “Es cierto que hasta hace un tiempo se hablaba de que lo ambiental era un tema menor, que no era una prioridad -dice. Hoy esa discusión está saldada. No hay nada más `realpolitik´ que poner en el centro la agenda ambiental. No sólo porque los efectos del deterioro del ambiente son reales y ya están impactando en la vida cotidiana de los pueblos, sino porque también son una demanda creciente de muchos sectores de la sociedad”.

Las autoras son las principales protagonistas de los libros que hacen foco en el ambiente

Como se dijo, la forma en la que las autoras intervienen -a través de su obra o con posicionamientos más políticos- en la agenda ecológica recrea, como si fuera un déjà vu, algunas de las dinámicas que adopta la lucha feminista. “El feminismo y el ambientalismo caminan juntos. Para mí es una lucha indivisible. Rita Segato, nuestra mejor teórica, habla de territorios y cuerpos violados. Para que una lucha sea de vanguardia, tiene que interpelar a distintos estratos de la sociedad y creo que esa unidad nos llenaría de fortaleza”, analiza Massuh.

En cuanto al público que busca este tipo de libros, Victoria asegura que, si bien hay una importante cantidad de jóvenes que se interesan por estas lecturas, “lo cierto es que hay lectores de todas las edades, tanto para la novela de Schweblin como para los libros sobre cambio climático. El público es variado y creciente, tanto que los libros sobre esta temática se encuentran actualmente casi todos agotados”.