La historia de los 6 hermanos que fueron adoptados

Seis hermanitos salteños que estaban en proceso de adopción y que querían ser adoptados juntos, serán adoptados por una familia cordobesa.

Los chicos son un varón de 12 años; una nena de 11; otros dos varones, gemelos, de 10; otro de 9 y una nena de 7 años. Son de Salta y comenzaron a fines de julio un expectante proceso de adopción con la esperanza de vivir juntos con una nueva familia. Y finalmente, una pareja sin hijos, radicada en Córdoba, se interesó en ellos.

“Tienen esperanza y ganas de que esto salga bien, a pesar de todo lo que han pasado, esto es de nuevo apostar y confiar en un adulto que los cuide”, revelaron desde el Gobierno de Salta.

Asimismo, Matías Palomo, psicólogo del Registro de Adopciones salteño, señaló: “estaban muy sorprendidos, porque la convocatoria salió en agosto y en octubre ya tenían una alternativa concreta. Los más grandes no se lo esperaban”. Vale destacar que algo que habían planteado los chicos desde un principio fue que no tenían preferencia por un modo de conformación familiar particular, porque entienden que existen distintos tipos de familias, y son conscientes también de que limitarse a un solo tipo de familia achicaba sus posibilidades.

También sabían, según dijeron, que “quizás un solo papá o una sola mamá se cansaría mucho con ellos, siendo seis”.

Pero la espera terminó siendo menos difícil de lo que esperaban. Una pareja de hombres de 51 años se vio movilizada y se decidió a postularse para ofrecerles un hogar. En ese marco, cuando comenzó el proceso, en uno de los muchos encuentros con los hermanos, se les llevó un mapa de la Argentina con la provincia de Salta pintada explicándoles que podría haber familias interesadas en ellos de cualquier punto del país.

LA ADOPCIÓN

El proceso de adopción comenzó durante el mes de agosto y la pareja adoptante viajó a Salta en septiembre.

Presentaron la documentación requerida por la Justicia, se sometieron a una pericia psicológica y también tuvieron una reunión con un trabajador social.

A partir de allí se elaboró un informe para la jueza, quien fijó una audiencia para el jueves 21 de octubre.

“Estaban muy emocionados los dos”, revelaron desde el Registro de Adopciones.

Entonces, la jueza dio el visto bueno y autorizó el inicio de la vinculación.

“El último jueves al mediodía se conocieron con los chicos, a los que ya habíamos preparado en los días previos avisándoles que iban a conocer a estos nuevos papás”, contaron los profesionales a cargo.

Se destaca que el Estado intervino en la vida de estos chicos en 2018, por la existencia en su familia de una situación de riesgo.

Ahora se sabe que si todo está en orden, a mediados de diciembre se les otorgaría la guarda y viajarían con los chicos a Córdoba. Pero la idea es que terminen las clases en Salta.