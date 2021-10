Vidal le respondió a Guzmán y afirmó que el kirchnerismo alienta la confrontación

La candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal le respondió al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había calificado de "anti-Argentina" a la oposición.

En declaraciones a la prensa, la ex gobernadora bonaerense dijo que "esta semana escuché esta palabra, Golpe, y anti-Argentina. Son palabras que las fuerzas democráticas dejamos atrás hace mucho tiempo porque son palabras de la Dictadura. Las fuerzas democráticas competimos electoralmente, ganamos, perdemos elecciones, debatimos, tenemos diferencias, pero no le decimos al que piensa distinto que es anti-Argentina".

"Lo más grave es que el ministro de Economía, mientras se dedica a atacar a la oposición de esta manera, tan intolerante, no puede dar respuestas sobre los problemas más graves que tienen todos los argentinos: el 50% de inflación, el 40% de pobreza, 10 millones de argentinos entre los que trabajan en negro y los que buscan trabajo, y hace dos años que no hay plan", agregó.

Asimismo afirmó que el kirchnerismo fomenta la teoría de la grieta. “No estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, pero no tengo dudas de que la confrontación, la definición de amigos - enemigos, de estamos con el pueblo y el que no piensa como nosotros está en contra la instalaron ellos”, sostuvo.

GOLPE ES UNA PALABRA DE LA DICTADURA pic.twitter.com/XnQSAqDnu8 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 27, 2021

"No sólo lo hicieron con nosotros, lo hicieron con los medios, lo hicieron con el Papa”. Y destacó que el oficialismo “trae a Macri todo el tiempo” a la discusión “porque no pueden discutir sobre el presente o el futuro”.

Para Vidal lo más importante es el respeto a la democracia, y a las fuerzas políticas, aunque resaltó que “hay algunas respetan más la constitución que otras”. "Me parece que la estrategia del oficialismo de 'ah, pero Macri' no funciona. A la gente no le importa de quién es la culpa, quiere respuestas concretas", sentenció.

Por su parte, habló sobre la interna dentro del oficialismo, y manifestó preocupación por “la improvisación del Gobierno” . “Me preocupa la improvisación del Gobierno, que no se pone de acuerdo entre sí”, indicó, y agregó: “En lugar de escuchar el voto de la gente, y de tomar medidas en serio, el Gobierno empezó a disputarse el poder. Los ministros de Cristina (Kirchner) les renunciaron en los medios en masa”.

Con respecto al rol de la oposición, la dirigente del PRO destacó la responsabilidad del sector que representa, y aseguró que espera que el Gobierno cumpla con los años de mandato que le resta. “No es verdad que nuestro bloque no acompaña al oficialismo. Cada ley que el gobernador pidió la tuvo para manejar la pandemia. Nunca le bloqueamos la gobernabilidad. Somos una oposición responsable”, afirmó.

Por último, reiteró el apoyo a Mauricio Macri, y manifestó que cuenta con el apoyo de todos los sectores de Juntos. “Mauricio tiene el apoyo de todos. Algunos lo acompañaran, y otros estamos haciendo campaña”, aseguró tras ser consultada por su participación junto al exmandatario en el juicio.