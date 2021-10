A 8 años de la muerte de Lou Reed: publican en disco la primera presentación como solista en vivo

Lou Reed murió un día como hoy a los 71 años en 2013. Tras un trasplante, su salud no había podido recuperarse del todo y los problemas hepáticos lo llevaron hacia el final. Pasó sus últimos 21 años al lado de quien fuera el amor de su vida, su esposa Laurie Anderson.

En este marco fue que se publicó en disco la primera presentación de Lou Reed en vivo como solista. La misma se llevó a cabo en el Lincoln Center, Nueva York. Era la primera vez que pisaba el escenario después de dos años y su despedida de The Velvet Underground.

“Live At Alice Tully Hall” es el nombre del disco publicado por la discográfica RCA. En su interior tiene catorce canciones que se escucharon el 27 de enero de 1973. “Transformer”, grabado un año antes fue el disco principal que sonó en ese recital.

Ese primer disco solista de Lou Reed marcó un antes y un después desde lo musical hasta lo poético en sus canciones revolucionarias. Mick Ronson en guitarra y David Bowie apoyando fueron la dupla que lo acompañó hacia la cima, pese al rechazo de la prensa de esa época.

“Live At Alice Tully Hall” ya está disponible en las plataformas musicales. Algunos de los grandes éxitos que incluyen son “Sweet Jane” y “I’m Waiting for the man” de The Velvet Underground y “Vicious”, “Walk on the Wild Side” y “Satellite of Love” como solista.