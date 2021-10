Aníbal F.: “Con Berni no hay nada que hablar”

“Con Sergio Berni no hay nada que hablar”, respondió ayer el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cuando le preguntaron por las críticas que en la víspera había desgranado su par provincial en relación a la gestión del conflicto mapuche en la Patagonia.

“Él (por Berni) asume este gesto que no se comprende de dónde viene ni a dónde quiere ir, no tiene sentido”, retrucó Fernández y aclaró que mientras él tiene “una responsabilidad” y “jurisdicción sobre el área de la que que estoy hablando” el resto “mira desde la tribuna, y desde ahí todo es fácil, le dicen a Messi cómo tiene que patear el tiro libre”, graficó.

La interna oficial que (ahora) tiene como protagonistas a los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia es por el conflicto mapuche en Río Negro. Para Berni, los incidentes allí producidos configuran actos de “terrorismo” y reclama al Gobierno el envío de tropas. Una postura tachada de “irresponsable” por Fernández que el domingo había salido al cruce de su par bonaerense: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”.

Prendido de esa última frase, y con el Twitter como arma, el funcionario de Axel Kicillof replicó el lunes con dos mensajes, breves pero con mucha ironía: “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, le espetó primero. Y remató con una urticante mención a la derrota electoral: “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?”. Una obvia referencia a la polémica que semanas atrás, también por redes sociales, protagonizó Fernández con el

dibujante Nik y que le valió una denuncia por amenazas.

Los cortocircuitos que ahora enfrentan a Berni con Fernández -como antes lo hiciera con la exministra Sabina Frederic- son en realidad parte de diferencias mayores que el funcionario provincial viene expresando sobre el rumbo de la gestión del Frente de Todos. Y que también se manifiesta en disputas con dirigentes de peso como Máximo Kirchner. Al punto que en el último tiempo crecieron los rumores -que él mismo se ocupó de alimentar- sobre una posible renuncia de Berni al cargo en el que todavía es respaldado por el Gobernador.