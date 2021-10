VIDEO. Valentina García, la estudiante platense con sueños de crecer: "Con la pandemia, el cole fue un volver a empezar"

Valentina García es una de las estudiantes destacadas que este año se egresan de La Legión, también conocida como Escuela de Educación Media Nº2, en el turno mañana de la división 6º 1º. Con un pie en los estudios universitarios, ya decidió cuál será su futuro y su voz no expresa dudas al contarlo.

Como cada estudiante, todos los días asiste a clases con predisposición y le dedica el tiempo que el colegio necesite por fuera de esos salones. Tripera de pura cepa, recibe al diario El Día en su casa junto a su madre y comienza su historia describiéndose: “De Gimnasia a morir”. Así lo indica su vestimenta, con la azul y blanca en el pecho.

Valentina García tiene mucha conciencia del contexto social, económico y educativo que predomina en Argentina, por esto no duda en destacar que su colegio es una gran institución para desarrollarse. “No me puedo quejar, siempre que necesitamos algo, ellos están. Antes iba a otra escuela que no estaba en buenas condiciones, acá está todo en muy buen estado”, comienza.

La estudiante platense destacada de La Legión cuenta que era de esos jóvenes que pensaban que lo que se aprende en el colegio, luego no servía pero cambió por una razón: sus profesores. “El último año me di cuenta que estaba equivocada. Los profes del último año te enseñan pero también te dejan un aprendizaje”, asegura.

“Con la pandemia, el cole fue un volver a empezar”, agrega antes de darle un marco a estos argumentos. Para su sorpresa, recibió muchísima ayuda de las autoridades del salón en un contexto difícil para todos y sin importar el momento del día. “Nos dieron una mano con la facultad, con la entrega de trabajos prácticos a los chicos que no tenían internet. Antes eso no se veía mucho”, revela la joven de Gimnasia.

Cursar durante la cuarentena se volvió un desafío tanto para los estudiantes como los docentes, más allá de los niveles educativos. Ante la consulta sobre cómo lo vivió ella, Valentina comenta: “Pasamos de estar frente al profe, a estar frente a una computadora. Había cosas que no entendíamos y estábamos todo el tiempo preguntando. Los profes, sin importar la hora te explicaban”.

El regreso a las clases presenciales tampoco fue un momento fácil, más porque el miedo aún reina en parte de la sociedad. “Volver fue raro. La pandemia hizo que nos encerráramos en nosotros y no querer estar con nosotros”, recuerda Valentina.

La estudiante destacada platense tiene una respuesta para todo. A la hora de contar qué características cree que debería tener un abanderado según su experiencia, detalla: “Tienen que estudiar, hacer la tarea, participar en clase, ser buen compañero. Creo que todos podemos serlo, no pasa por ser o no inteligente”.

Con la palabra dirigida hacia aquellos chicos que encuentran motivación en la escuela o bien, no pueden estudiar ella recomienda: “Es importante dedicarle tiempo al estudio, después podes estar con tus amigos. Si te pones a pensar estás 9 meses en el colegio, después ir en diciembre o enero y pasas más tiempo ahí que haciendo las cosas durante el año”. “El día de mañana te sirve para el curriculum. Cuando queres darte cuenta, la secundaria ya terminó”, agrega.

Sus materias favoritas están ligadas directamente con lo que sueña para su futuro, que es ser tripulante de cabina. “Me gusta la comunicación, la radio e inglés. Todas me ayudan para lo que quiero estudiar y a la radio ya la tengo impregnada”, afirma.

Pero no siempre fue fácil la escuela para Valentina. Ella fue víctima de bullying años atrás “por hacer la tarea y porque me iba bien”, recuerda. Hoy encontró un grupo de compañeros que la contiene, la acompaña y por sobre todo, deja la discriminación de lado para tirar todos hacia el mismo lado.

Argentina en el futuro

Como joven estudiante con hambre de progreso cuenta que se iría a vivir a otro país pero solo por la experiencia, no por abandonar Argentina. En un futuro la ve bien pero bajo su mirada interpreta: “Creo que hay que cambiar muchas cosas, arreglar algunas leyes pero la veo bien. Es un lindo país tanto en lo cultural como en los paisajes”. Valentina sugiere que en los próximos años debería darse más dedicación a las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y reforzar el sistema educativo para que pueda ser pareja en todos los establecimientos: “no todas las escuelas tienen la misma educación”.