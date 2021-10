San Lorenzo: Pittón entra por Peruzzi y Fernández Mercau vuelve al equipo

El lateral derecho de San Lorenzo Gino Peruzzi no podrá estar en el partido contra Godoy Cruz por no recuperarse de un golpe en la cintura. El lugar del ex Boca y Vélez en la franja derecha de la defensa será ocupado por Bruno Pittón. Y lo más probable es qu Fernández Mercau, quien cumplió la fecha de suspensión, ingrese por Alexis Sabella o Julián Palacios.