En crisis y en la pandemia: siguen naciendo clubes en la Región

Reunirse, crear, jugar, ayudar, podrían ser algunos de los conceptos marcados a fuego en el ideario de la comunidad a nivel Regional. Tan profundos y tan visibles a la vez, que aparecen todo el tiempo. Aún en los peores días de la pandemia y el encierro siguieron alimentando sueños deportivos y de solidaridad barrial a través de la fundación de nuevos clubes.

Igual que a fines del siglo 19 -cuando la Ciudad alumbró sus primeras entidades junto a edificios y avenidas soñadas-, a mediados del siglo pasado o hace pocas décadas, por estos días siguen brotando proyectos entre cuatro paredes o en una rambla que se transforma en campo de deportes o sede imaginaria donde se da forma al sueño de la “casa propia”.

El empuje desborda los registros formales de proyectos que están en distintas etapas de concreción, pero entre los datos que se manejan en la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y la Liga Amateur Platense, se pueden reunir más de media docena de nuevos clubes, en su mayoría orientados a la práctica del fútbol, que brotaron en los últimos dos años en localidades como Altos de San Lorenzo, Arturo Seguí, San Carlos o Melchor Romero.

Son solo algunos casos. Ni siquiera la pandemia logró parar algunos proyectos. Es el caso del nuevo de “Cidi Defensa”, que lleva nombre y colores (verde y amarillo) en alusión a Defensa y Justicia, el club de Florencio Varela, que no olvida Eduardo Pérez, desde hace 25 años vecino de Arturo Seguí. “Nacimos en marzo del año pasado. Siempre me gustó el fútbol y decidí armar un club con un grupo de amigos. Alquilamos un predio y en unos días se nos vino el mundo encima. Pero no quedaba otra que seguir. Arrancamos en un campo de casi dos hectáreas”, apuntó Pérez. Hoy, en 139 entre 413 y 415 tienen una cancha de 11 dos canchas de 7 y un lugar de entrenamiento.

“Un vecino de la zona nos dio una mano con trabajos de corte de pasto, arado, rastrillado, abovedado y sembrado. Siempre, viendo qué pasaba con la pandemia. En octubre abrió un poco y empezamos a convocar chicos. Armamos las categorías y funcionamos como club”, apuntó el nuevo directivo.

Ahora, en la liga de fútbol infantil LIFIPA presentan equipos de chicos de seis a 12 años. También, prueban jugadores juveniles y avanza la idea de sumar a jugadores mayores.

Como en todo Club, cultivan el ingenio para financiarse. “Hacemos rifas y en la pandemia tuvimos un bingo virtual, por WhatsApp. Llegamos a tener 200 personas en el bingo”, indicó el directivo.

CIDI Defensa ya tiene una comunidad de 200 jugadores y 114 familias. “No puedo creer lo que logramos en tan poco tiempo”, analizó Pérez.

¿Qué los impulsa? “Los clubes son fundamentales. Es una forma de contención a los chicos. Eso me inspiró a hacer esto. Vengo de un lugar humilde en Varela, donde aprendí a jugar en un potrero. Mis hijos jugaron en varios clubes y vi cosas que me llevaron a hacer algo distinto. Que el chico que quiera jugar y no puede pagar no tenga un impedimento para estar en la cancha”, indicó el presidente.

Eso, en un contexto socio económico humilde. “Necesitamos mucha ayuda. Hay familias que no tienen 100 pesos para financiar un viaje. A esos le sumamos una fruta, un sándwich o jugo. Tenemos un costo de salida de 12 mil pesos, que se junta con el buffet cuando jugamos de local”, detalló el presidente.

EN LA RAMBLA

El 6 de marzo de 2019 nació “Real Infantil La Plata”. El abogado y padre de un jugador del fútbol infantil Rafael García, es socio del Real Madrid. Fue uno de los artífices de la nueva institución, que soñó “hermanar” con el gigante español.

El “Real” local ya tiene lugar e identidad propia en la localidad de Altos de San Lorenzo. Tras pasos por canchas prestadas, consiguió la casa propia en 78 entre 29 y 30.

“La idea inicial era crear el club para competir en LISFI (otra de las ligas de fútbol infantil), donde los chicos pudieran aprender bien a jugar. Empezamos en la rambla de 72 y 131, sin pelota, arco, ni redes. Entrenamos un año y se fueron sumando grupos que venían de otros clubes. Jugábamos en canchas prestadas”, apuntó García, el primer y actual presidente.

Todo les costó: “Se hicieron las camisetas con mucho sacrificio, con rifas y esponsoreo”. Apenas antes del impacto de la pandemia consiguieron instalarse en 78 entre 29 y 30.

“Los vecinos nos decían que era un lugar donde se cometían delitos, tiraban motos robadas. Nos metimos de lleno con las mejoras, con el alambrado y la construcción de la cancha”, recordó el directivo. El esfuerzo transformó un baldío en un predio deportivo con 3 canchas.

Hay, firmes, media docena de dirigentes. “Una vez que el club empezó a crecer, sumamos a una profesora de educación física y jugadora de fútbol e incorporamos el femenino, que ya tiene cuatro categorías”, contó García.

También piensan en presentar un equipo de primera división.

“Tratamos de profesionalizar y jerarquizar. Sumando además, la conducta de los padres, para que no griten, no hagan lío. Hemos ganado un premio por eso. Tenemos actividades sociales también”, dijo. Eso incluye hasta la entrega de comida.

“Fue algo muy intenso y lo vivo como algo lindo. Fue una locura y un sueño cumplido. Fundar un club sin tener una pelota. Quizás la gente nueva que va al club no sabe de dónde venimos. Hoy quienes se suman son del barrio. Nosotros llegamos sin tener jugadores de ahí y hoy las categorías más chiquitas son de chicos vecinos”, analizó el directivo.

En la Liga Amateur Platense de Fútbol tienen registros de otros clubes nuevos: “Los Dragones”, “152 Oeste”, “Friends SC”, “San Juan Bautista” y “Liceo Nacional”.

“Estamos atentos y en apoyo incondicional a la gente que quiere crecer y armar clubes”, indicó Mario Malvestiti, vicepresidente 1º de la Liga, para quien estas iniciativas son “lo mejor que nos puede pasar a quienes estamos en esta pasión del día a día”.

“FRIENDS”

Las ramblas aparecen también en la historia de “Friends”, un proyecto de amigos, como indica el nombre del club fundado el 10 de enero de 2019. “Veníamos de dirigir en un club de La Plata. Pensamos en dejar porque queríamos tener más participación y nació la idea de armar un club desde el principio, con otros proyectos”, contó Antonino “Tony” Villa, directivo de la nueva institución y aclaró que tiene un buen recuerdo de aquel paso previo.

“Tuve la idea, un amigo le puso el nombre y otro el color, que es dorado”. De entrada ni siquiera tenían camisetas con el color elegido. “Arrancamos usando el amarillo oro. No teníamos cancha ni sede. Averiguamos por alquileres y en 2019 empezamos en 145 entre 35 y 36 con fútbol infantil y juvenil”, recordó Villa. En poco tiempo llegaron a reunir 250 chicos.

Vino la cuarentena y todo se complicó. “En 2020 quedamos en la calle. Nos agarró la pandemia. Hoy entrenamos infantiles en 131 y 34, en la rambla. Los juveniles entrenan en la de 31 y 40 y los mayores en 31 y 43. También, tenemos un predio que alquilamos en 173 y 38”, detalló Villa. Parece que en breve las cosas van a mejorar: “calculamos que el año que viene vamos para ahí. Estamos tramitando la personería jurídica. Tenemos comisión directiva y estamos, más o menos, en 220 jugadores en categorías de infantil a senior”.

En el equipo dirigencial hay entre 15 y 20 personas, apuntó el directivo. Con todo, “Friends” avanza en su proyecto: “El objetivo es que los chicos no estén en la calle y por la vía del fútbol darles un camino. Que alguno pueda cumplir el sueño de llegar a Primera División. El año que viene vamos a empezar en la C de la Liga y queremos ascender. Sabemos que va a costar”, dijo Villa.

En el Club también piensan en sumar actividades “siempre que vayamos creciendo a nivel institucional, que es crecer desde todos los puntos, pienso en otros deportes como el básquet, el vóley, el patín. Aunque sabemos que está difícil”, dijo el dirigente de 36 años con paso como jugador de fútbol por clubes como El Cruce, Alem y La Plata Fútbol Club. Ahora, además de dirigente y electricista de profesión, es padre de un joven jugador de 15 años.

Como en todos los clubes, en “Friends” miran más allá del deporte como juego. “Nos interesa poder ayudar. Tenemos chicos institucionalizados o con problemas de familia. La pandemia complicó mucho. La gente está preocupada y a veces los chicos vienen bajoneados. Tratamos de que se sientan contenidos, tranquilos, que puedan entrenar. Estamos ante un problema global”, analizó el directivo.

Los dirigentes de los clubes, siguen adelante pese a los contratiempos. “Me siento orgulloso, contento. Cuando veo a los chicos contentos o enojados o llorando entiendo que es parte del aprendizaje. Me dan muchas ganas de seguir y tratar de lograr los objetivos que tenemos”, concluyó Villa.