Jóvenes y empleo: cada vez más prefieren el sector público

Cuando le preguntan a Facundo Poch (24), platense, empleado municipal, qué tipo de trabajo prefiere, si uno en el estado o uno en el sector privado, no lo duda un instante: el estatal. Al menos en esta etapa de su vida en la que está estudiando Derecho y su empleo le garantiza una estabilidad y una carga horaria tal que le permite completar sus estudios, indica. Aunque gane un poco menos. “El empleo privado tiene mejores sueldos, sin lugar a dudas, pero el tiempo que te deja es muy poco, sobre todo cuando tenés que cursar de manera presencial. Entonces en la relación costo-beneficio entre lo que es el sueldo y los tiempos, uno empieza a priorizar los tiempos. Además el tema de los beneficios que tenés como empleado estatal, entre ellos una mayor flexibilidad para pedir un pre-examen. En una empresa estás a la expectativa de que te lo acepten o no te lo acepten. Una vez que te recibís es distinto. El sector privado entonces puede ser mejor porque los sueldos son más altos y ya no necesitás los tiempos para estudiar”.

Facundo no está solo en esa preferencia, que crece cada vez más en el país. Según un estudio difundido en estos días por la Universidad Austral, 6 de cada 10 argentinos, a la hora de elegir entre un empleo público y uno privado en igualdad de condiciones prefieren el estatal. Ese porcentaje se eleva al 66% si se considera a los jóvenes de entre 18 y 29 años. Y al 73% en la franja etaria que va de los 20 a los 44.

La edición del estudio es la tercera desde 2017 y muestra que esta tendencia se acentúa cada vez más.

Los consultados mencionan a la estabilidad como una de las principales cualidades del empleo público frente a la incertidumbre con que asocian al privado en lo que se refiere a garantizar la continuidad laboral, según indicaron los autores del trabajo.

Esta situación se da en el marco de un mercado laboral poco dinámico, caracterizado por un estancamiento de la oferta de empleo privado y un crecimiento de la estatal.

En ese sentido, si se considera la totalidad del país en el período que va desde 2007 a la actualidad, el número de asalariados del sector privado creció 9,98% frente al incremento del empleo total (que incluye a cuentapropistas y asalariados informales), que aumentó 15,42%. En el mismo período considerado, la plantilla de empleados públicos en todo el país creció de 2,6 a 3,9 millones, lo que implica un aumento del 46,38%.

Estos datos interpelan a la sociedad e instalan con fuerza varias preguntas. Por un lado ponen de manifiesto la existencia de un alto grado de inestabilidad y frustración en lo que hace al mundo del trabajo, que lleva a convertir a la estabilidad en un valor que se ubica por encima de otros.

Por otra parte plantea la existencia de una dicotomía en la sociedad que busca trabajar en el Estado para asegurarse la continuidad, sin que aparezcan en las respuestas del trabajo alusiones al costo fiscal que tiene financiar el empleo público ni a la relación entre el crecimiento de ese renglón y la suerte del paquete de servicios ofrecidos por el Estado, como la educación, la salud o la seguridad.

Al mismo tiempo, interpela a un empresariado cuya oferta muchas veces no logra seducir para sumar empleos, más allá de los costos.

En este marco, este diario habló con referentes de consultoras laborales, empresarios de distintos sectores y jóvenes que buscan trabajo, para saber cómo se percibe esta situación en La Plata y el Gran La Plata.

En la mayoría de los casos se reconoció que también en nuestra Región, donde tres de cada diez jóvenes están desempleados, la estabilidad es una de las características más valoradas en un empleo y el trabajo estatal es visto como el que mayores garantías ofrece en ese terreno.

Lourdes Farías, presidenta de la Fundación Crear, que en nuestra Región acompaña a jóvenes en la búsqueda laboral, destaca que “frente a tanta inestabilidad el trabajo aparece como algo donde anclarse y estar seguro. No solo en términos económicos sino también subjetivos. Los jóvenes valoran además el aprendizaje, el ambiente laboral y los beneficios en la seguridad social al momento de buscar” (ver aparte).

También desde la Universidad se destaca que, aunque más repartido, son más los jóvenes que terminan trabajando para el Estado en distintas formas de contratación. Y esto, no necesariamente por una preferencia, sino “porque desde el Estado hay una mayor oferta que desde las empresas privadas, un poco por las características de nuestra Ciudad”, según destaca Ignacio Ignisci, director del Programa de Oportunidades Laborales de la Universidad Nacional de la Plata.

Desde el sector empresario, a su vez, se reconoce la existencia de esta preferencia, que se atribuye a diferentes causas.

Una de ellas es la inferior carga horaria “que permite a muchos trabajadores combinar un sueldo en un trabajo estable, con beneficios sociales, con algún microemprendimiento, una modalidad que apuntaló la expansión de las nuevas tecnologías”, según dice Diego Piancazzo desde la Cámara de Comercio local.

Por su parte, desde la Unión Industrial del Gran La Plata, su presidente, Hugo Timossi, destaca que el salario de un trabajador industrial no resulta tentador, pero así mismo es costoso para el empresario debido a las altas cargas sociales e impositivas y reclamó una política que estimule las contrataciones. Sostuvo. a la vez, que el miedo a los juicios laborales inhibe que haya más incorporaciones en el sector. Y opinó, a su vez, que las nuevas generaciones se caracterizan por dar una mayor relevancia a la calidad de vida, lo que los hace preferir jornadas laborales de menos horas.