Una esquina, muchos problemas: la odisea de vivir en jaque, entre choques y robos

Primero es un bocinazo seguido de una frenada brusca; segundos después, el ruido del impacto. Sin importar el modelo o el tamaño de los vehículos que conduzcan, la esquina de 460 y 21C viene siendo un peligro para los automovilistas. Ya van, al menos, cinco accidentes de tránsito en esa intersección, según pudo contabilizar una vecina que tiene su casa ubicada en esa “esquina maldita”, como la llaman algunos. Y Luisa teme que alguno de los reiterados siniestros termine con la vida de un peatón.

“Pedimos muchas veces que pongan lomos de burro o señalizaciones, pero acá la gente pasa a todo lo que da”, manifestó en diálogo con EL DIA.

Es que, ayer por la mañana, Luisa se encontró nuevamente con un vehículo estrellado frente a la puerta de su propiedad, que por poco no impactó contra la pared.

“Eran cerca de las 7 de la mañana cuando escuché un ruido, miré por la ventana y vi a la camioneta que había saltado la zanja. Quedó a centímetros del paredón de mi casa”, describió, sin obviar que “la frenó un poste de luz”. A metros de la camioneta quedó una moto que estuvo “involucrada en el choque”, relató la vecina.

“Es cosa de todas las semanas. Siempre hay accidentes acá, desde que se hizo el asfalto nuevo de la 460, pasan a toda velocidad. Es muy angosta la calle y no frenan directamente, para colmo pasan a 100 km/h”, expresó indignada.

Afortunadamente, en el reciente hecho no hubo que lamentar heridos, aunque los vecinos temen por la seguridad de los chicos, ya que a metros hay una plaza donde juegan habitualmente decenas de niños del barrio y la cual no está iluminada.

Luisa contó además que esa calle angosta es utilizada generalmente como “corredor y vía de escape de la delincuencia”, ya que los cacos “sale de Santa Ana, siguen por 460, doblan por 21 D y agarran para Villa Elisa”, atestiguó.

Un zona con antecedentes

Días atrás, en esa misma esquina un conductor terminó literalmente adentro de una vivienda luego de chocar su Volkswagen contra la pared. Vecinos que fueron testigos del hecho relataron que todo comenzó a partir de un accidente entre un auto y una moto, cuando el conductor del vehículo de mayor porte perdió el control, maniobró y terminó impactando de frente contra la fachada de la propiedad.

En tanto, según se pudo saber sobre los involucrados, una mujer que se trasladaba en la motocicleta tuvo que ser atendida por personal del SAME que la trasladó al hospital más cercano.

Escruches, entraderas y asaltos

Pero la inseguridad vial no es la única que tiene en jaque a los vecinos de la zona.

“Hay robos todos los días. Y esta calle se usa como vía de escape de la delincuencia. Ya hicimos pedidos reiterados en la Municipalidad de La Plata, yo misma presenté notas por mesa de entrada en tránsito para que pongan un lomo de burro al menos, pero hasta ahora no tuvimos respuesta”, se quejó Luisa.

Los vecinos aseguran que la calle es usada como “vía de escape de la delincuencia”

“Todos mis vecinos sufrieron robos. Al de al lado le entraron varias veces, acá enfrente también, roban bicis, hay asaltos a cualquier hora, está terrible”, relató la mujer mientras señalaba con su dedo índice las casas de las víctimas. “Yo por suerte vengo zafando. Toco madera”, añadió.

El cóctel entre ilícitos y falta de seguridad vial encendió las alarmas entre los frentistas, quienes sostienen que no hay control alguno. “Por acá no pasa ni un móvil, no vemos nunca patrulleros. Cuando pasa algo no sabemos a quién llamar ni a quién reclamarle”, insistió Luisa.

“No hay garitas, no hay cámaras de seguridad, no tenemos lomos de burro ni señalización, encima tuvimos que poner nosotros mismos una alarma vecinal para poder estar seguros”, concluyó su testimonio la mujer que vive con miedo, tanto por los robos, como por los choques. Su mayor resguardo, por el momento, es una gran zanja que se ubica justo en la esquina y evita que los rodados terminen dentro de su casa; como pasó ayer.