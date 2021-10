La actriz porno del video en Bariloche reveló otro lugar público donde se piensan grabar

Chechu”, nombre artístico de la actriz que generó una gran polémica por protagonizar un video porno en el Cerro Otto, lugar turístico emblemático de Bariloche, aseguró que la invitaron a grabar en Mendoza.

"Me sorprendió un poco el movimiento que generó el video, pero estoy bien", le dijo la joven de 25 años al diario Clarín. "Me tienta la idea de volver a hacer una filmación en un lugar público otra vez. Desde ya me han invitado de otras provincias para grabar como Córdoba y Mendoza. No cierro esa posibilidad. Pero tengo que reconocer que estas reacciones fueron una sorpresa. Me gustó mucho la experiencia, agregó.

"Dentro de muy poco seguramente estaremos haciendo producciones al aire libre, eso es seguro. Elegiremos los contenidos con lo que surja, con algunas ideas", adelantó.

La actriz, que es propietaria del canal MuyBadReputation, comentó cómo nació la idea de hacer un video así en un lugar público. "A mí me encanta viajar. He viajado bastante pero con esto de la pandemia tuve pocas posibilidades. Así que cuando levantaron las restricciones se me ocurrió Bariloche, donde ya es la tercera vez que voy como actriz porno. Para mí era una fantasía, hacer algo que todavía no había experimentado. Me recorrí todo. Fui a todos los paseos que pude. Y el Cerro Otto me enamoró. Buscamos un lugar y un horario tranquilo. Que no circulara gente. Es el primer video que en el canal hacemos en un lugar abierto, al aire libre".

MuyBadReputation tiene más de 12.000 seguidores. "Es un canal independiente que está a mi nombre. Hacemos lo que se llama pornografía amateur y hacemos ediciones lo más espontáneas que podemos", indicó.

"El porno es todavía algo tabú. Yo espero que la gente que ve el video pase un grato momento. En realidad veo que hay un poco de hipocresía en alguna gente. Pero no juzgo duro. Hoy en día mucha gente produce pornografía porque hay mucha gente que la consume. Por eso cuando vi que me reclamaban links me relajó. Me relajó mucho", agregó la joven que ya se considera "una actriz porno".

"Quiero seguir progresando, creo que tengo muchísimo más para dar. Hay muchas cosas que aún tengo que pulir, que tengo y puedo mostrar", señaló. "Creo que hay 'Chechu' en el porno para rato. Todavía hay muchas cosas para explorar. La industria en la Argentina recién está comenzando a formarse. Y además está cambiando y adaptando a los nuevos tiempos. Y vamos a estar ahí, en esos cambios", añadió.